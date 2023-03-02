UBA／陳冠中染諾羅後回歸 陳力生卻傷膝

國體大今天迎接迎接大三前鋒陳冠中歸隊，但下半場卻接連傷了主力控球陳力生和大二後衛許廷崴，儘管最終以89：76擊敗文化大學，收下111學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽第2勝，教頭桑茂森也只能苦笑。

陳力生第三節5分24秒傷到左膝，倒在場上許久，之後是被隊友背下場，留下11分、7助攻成績；第四節8分24秒換許廷崴扭傷腳踝，又被隊友背下場。許廷崴賽後已經直接就醫，陳力生還跟著隊友進入休息室換裝，但後2場8強賽恐難上陣。

陳冠中上階段預賽前染上諾羅病毒，一路並到複賽前才回歸，今天才是複賽首度上陣的他說：「複賽前才練了5天球，身體滿虛的，動不了。」他透露上吐下瀉後體重至少掉了2公斤，「前幾天都沒到球場，每天只吃一餐，為了吃藥。」

養病許久回歸，陳冠中今天就貢獻17分外帶4助攻，他笑說和隊友配合無礙，也謝謝全隊的信任，只可惜自己才回歸又傷了2名隊友，「好不容易可以一起打，希望他們沒大礙，早日康復。」