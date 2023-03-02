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籃球／FIBA 3X3董事總經理拜會籃協及體育署

聯合新聞網／ 綜合報導
FIBA3X3董事總經理亞歷克斯‧桑切斯(左三)專程造訪台灣。 中華籃協提供
FIBA3X3董事總經理亞歷克斯‧桑切斯(左三)專程造訪台灣。 中華籃協提供

FIBA3X3董事總經理亞歷克斯‧桑切斯(Alex Sanchez)專程造訪台灣，今天特別前來本會拜會，並前往教育部體育署拜會鄭世忠署長，鼓勵我國三對三籃球邁向2024年奧運會。

桑切斯董事總經理此次前來除了介紹FIBA 3X3各項年度賽事活動，並實地了解我國三對三運動發展現況，與本會李雲翔秘書長交流意見，FIBA 3X3女子系列賽是總會設立的高積分賽事，對於爭取奧運資格賽有極大幫助，桑切斯也鼓勵我國積極選派隊伍參賽累積選手與國家積分，朝向2024年奧運努力。

三對三籃球項目成為奧運正式項目後，近年來在許多國家的賽事規模成長幅度驚人，我國也積極推動三對三籃球發展，派隊參加各級亞洲盃、世界盃等國際賽事，培育更多優秀好手，達成前進奧運的目標。

奧運 鄭世忠 教育部 運動 體育

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