PLG／力退林書豪、楊敬敏 李德威奪單周MVP

福爾摩沙台新夢想家禁區大將李德威，上周面對新竹街口攻城獅打出代表作，繳出22分、10籃板、2阻攻，助隊奪下近4戰的第3勝，在球迷票選中立壓新北國王「阿美戰士」楊敬敏和高雄17直播鋼鐵人「哈佛小子」林書豪，成為聯盟第17周的MVP。

夢想家上周先碰衛冕軍台北富邦勇士，再戰攻城獅，李德維除繳出場均13.0分、11.5籃板、1.5 阻攻成績，對上攻城獅的第四節更獨拿8分，助隊打出單節25：15攻勢，最終以100：94踢館成功。

李德威以穩定中距離跳投獲得球迷「德威司機」封號，單周MVP投票中也獲得1351票，力退獲得1235票的楊敬敏。上周MVP同樣來自夢想家，由擺脫低潮的吳永盛拿下，李德威也獲得球迷青睞，讓夢想家連兩周包辦獎項。

「哈佛小子」林書豪來台首周就獲得第15周MVP，這次票選也獲得618票，名列第三。