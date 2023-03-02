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T1聯盟／魔獸參加三分球大賽又被關注 歐尼爾：比我更出色
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）參加T1聯盟明星賽三分球大賽，最終拿下15分，消息傳回美國再度引發熱議。其中最關心魔獸的歐尼爾（Shaquille O'Neal）也注意到了，不過這次歐尼爾一改往常，反而大讚魔獸的三分球能力。
本屆三分球大賽共8位好手參加，霍華德拿下15分無緣決賽，但贏過高雄海神隊吳曉謹的13分及台鋼獵鷹隊簡偉儒的12分。多家美媒轉發比賽畫面，不少網友直言魔獸的三分球能力「比想像中好很多」。
歐尼爾在《TNT》節目也談到討論起這件事，沒想到他卻給予好評，「他看起來很不錯，狀態很好，他得到14分（實際是15分），我可拿不到14分，沒什麼好說的，他是一位比我更出色的三分射手。」
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