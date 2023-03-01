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CBA／台灣之光！陳盈駿、林庭謙皆入選明星賽替補
T1聯盟明星賽昨天剛落幕，中國CBA也公布今年明星賽名單，台灣好手陳盈駿和林庭謙今年再度入選，分別為南、北區替補陣容。
陳盈駿本季效力廣州龍獅隊，曾和林書豪當過隊友，本季陳盈駿場均18.9分、8助攻、4籃板及1.1抄截，亮眼的表現讓他以替補身分入選南區明星隊，今年南區由易建聯拿下最高票。
效力天津隊的林廷謙本季場均可得16.8分、6.5助攻、4.3籃板及1.8抄截，同樣以替補身分入選北區明星隊，今年北區由控衛郭艾倫拿下最高票。
去年兩人皆有參加明星賽，陳盈駿攻下7分、6籃板、5助攻及2抄截；林庭謙則拿到7分4籃板。
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