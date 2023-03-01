快訊

網軍頭、只會點麵線？數位部6大爭議 唐鳳完整回應一次看

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

T1聯盟／多家美媒轉發魔獸三分大賽畫面 網：比喬治還準

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德在T1明星賽三分球大賽只拿下15分，無緣冠軍，但他的表現已獲得部分國外網友驚艷。 中央社
霍華德在T1明星賽三分球大賽只拿下15分，無緣冠軍，但他的表現已獲得部分國外網友驚艷。 中央社

T1聯盟首屆明星賽昨天登場，其中「魔獸」霍華德（Dwight Howard）參加三分球大賽的畫面也被多家美媒轉發至推特。儘管霍華德只拿下15分，無緣冠軍，但他的表現已獲得部分國外網友驚艷。

本屆三分球大賽共8位好手參加，霍華德拿下15分無緣決賽，但贏過高雄海神隊吳曉謹的13分及台鋼獵鷹隊簡偉儒的12分。

多家美媒轉發比賽畫面，就有網友不禁詢問：「他是怎麼被邀請的？」許多人也稱讚霍華德的表現，「其實比想像中好很多」、「他比喬治（Paul George，NBA球星）還準」、「歐尼爾（Shaquille O'Neal）看到會生氣」。

T1聯盟 Dwight Howard

相關新聞

T1聯盟／多家美媒轉發魔獸三分大賽畫面 網：比喬治還準

T1聯盟首屆明星賽昨天登場，其中「魔獸」霍華德（Dwight Howard）參加三分球大賽的畫面也被多家美媒轉發至推特。儘管霍華德只拿下15分，無緣冠軍，但他的表現已獲得部分國外網友驚艷。 本屆

PLG／自責6失誤 林書豪談兄弟對決：輸球問題在我

高雄17直播鋼鐵人今天北上踢館，「哈佛小子」林書豪雖攻下全隊最高23分，但球隊以88：101敗給弟弟林書緯所屬的新北國王...

T1聯盟／雲豹、英雄衝突遭告發 警將通知到案說明

桃園永豐雲豹、台啤英熊隊上月19日爆發T1聯盟史上最大衝突，隔日聯盟雖已發布懲處，但士林警分局接獲民眾報案，告發球員在球...

T1聯盟／明星賽飆分 魔獸帶走MVP：今天每一秒都很美妙

T1聯盟首度舉行的明星賽昨引爆台北和平籃球館，NBA巨星「魔獸」霍華德成為貫穿全場的焦點，他除參加三分球大賽、擔任灌籃大...

PLG／兄弟首對決擠爆新莊 林書豪：沒說什麼垃圾話

台灣職籃P聯盟眾所矚目的林書豪、林書緯兄弟對決，昨吸引六千八百名球迷擠爆新莊體育館，林家兄弟賽前相擁、賽後交換球衣，林書...

T1聯盟／4個月前還在當保全 阿修羅明星賽先發好感動

4個月前還在美國家鄉當保全的T1台鋼獵鷹洋將阿修羅，今天不但入選全明星賽，還是票選先發5人之一，儘管球隊落敗，但拿下全隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦