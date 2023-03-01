T1聯盟／多家美媒轉發魔獸三分大賽畫面 網：比喬治還準

T1聯盟首屆明星賽昨天登場，其中「魔獸」霍華德（Dwight Howard）參加三分球大賽的畫面也被多家美媒轉發至推特。儘管霍華德只拿下15分，無緣冠軍，但他的表現已獲得部分國外網友驚艷。

本屆三分球大賽共8位好手參加，霍華德拿下15分無緣決賽，但贏過高雄海神隊吳曉謹的13分及台鋼獵鷹隊簡偉儒的12分。

多家美媒轉發比賽畫面，就有網友不禁詢問：「他是怎麼被邀請的？」許多人也稱讚霍華德的表現，「其實比想像中好很多」、「他比喬治（Paul George，NBA球星）還準」、「歐尼爾（Shaquille O'Neal）看到會生氣」。

Dwight Howard in the 3PT contest in Taiwan 👀



pic.twitter.com/ezlNtpmm4P — NBACentral (@TheNBACentral) 2023年3月1日