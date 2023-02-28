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T1聯盟／4個月前還在當保全 阿修羅明星賽先發好感動

中央社／ 台北28日電
阿修羅(右)參與開球儀式。 T1聯盟提供
阿修羅(右)參與開球儀式。 T1聯盟提供

4個月前還在美國家鄉當保全的T1台鋼獵鷹洋將阿修羅，今天不但入選全明星賽，還是票選先發5人之一，儘管球隊落敗，但拿下全隊最高34分，賽後直呼這次明星賽經歷讓他好感動。

T1職業籃球聯盟的阿修羅身高213公分，本季和德古拉、布拉組成平均身高220公分的禁區3塔，讓各隊望之生畏。阿修羅本季出賽17場，平均攻下全隊最高的20.9分，尤其他還能以39%的投籃命中率，每場投進1.8個3分球，有著長人難得的外線手感。

29歲的阿修羅，在8年籃球生涯裡，分別在12個國家、打過19支球隊，最後在2021年短暫中斷，當時他因為靠籃球賺不到穩定收入，決定回到美國加州家鄉當保全，還兼職當隨扈，為的就是一份能養家的固定薪水。

去年10月台鋼獵鷹透過經紀人和阿修羅接觸，再度打動他來台灣打球，加上平時就有固定訓練，讓難忘籃球夢的阿修羅決定重返球場，他笑說：「畢竟台鋼給的薪水，比我當保全身兼多職要好太多了。」

阿修羅這次不僅入選明星賽，還是球迷票選先發5人之一，讓他受寵若驚。阿修羅說：「我8年的籃球生涯都跟明星賽沾不上邊，真的沒想過自己可以成為票選先發，台灣的球迷都很溫暖，現在台灣的籃球環境也非常好，我很喜歡在這裡打球。」

阿修羅拿下34分、外帶6籃板，比賽中也多次和霍華德對位互有攻防，讓現場球迷看得相當過癮。他說：「我算是從小看霍華德打球長大的，能和這樣頂級球員對抗，我覺得非常有趣，也是很棒的經驗。」

T1聯盟 台南台鋼獵鷹

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