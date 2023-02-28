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PLG／自責6失誤 林書豪談兄弟對決：輸球問題在我

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）與新北國王林書緯（右）今晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，兩人在上半場多次對位。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）與新北國王林書緯（右）今晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，兩人在上半場多次對位。記者余承翰／攝影

高雄17直播鋼鐵人今天北上踢館，「哈佛小子」林書豪雖攻下全隊最高23分，但球隊以88：101敗給弟弟林書緯所屬的新北國王，他也將首度「兄弟對決」的落敗結果扛起，他說：「我們為什麼輸，最大問題在我身上。」

「他們的防守非常好，我失誤上輸了這場比賽，我也不會逃避這件事。」今天出現6失誤的林書豪也提到，身為後衛必須控制球隊節奏，但今天自己沒能做好，進攻也沒機會，加上對手快攻難守，「他們給我們很大困難。」

林書豪也承認，職業生涯首度和小4歲的弟弟同場較勁，從48小時前就想起很多兩人回憶，今天帶著非常多的情緒上場，表現多少受影響，「今天從命中率看，不知道怎麼打球，有太多情緒。」

上場39分鐘的林書豪，今天三分球6投近墨，全場19投7中拿23分，雖有7籃板、6助攻但也出現6失誤；出賽35分鐘的林書緯上半場6投僅1中拿2分，下半場追加2記三分彈，全場18投4中拿10分，但傳出10助攻和4抄截。

國王教頭萊恩提到，林書豪是很難看守的球員，但對球探報告有信心，針對林書豪的防守策略也很成功，「如果你看今天的數據，我們今天做得很好，讓他今天打得辛苦。」

鋼鐵人半場還和國王44：44戰平，但第三節僅拿13分，鋼鐵人教頭鄭志龍坦言，攻守端仍有很多要改進，不過球隊經過許多震盪，陣容也一直變化，仍保持團結，以這樣的團隊為榮，「我們一直面對困難，但沒有放棄。」

林書豪與林書緯今晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，許多球迷到場為兩人加油。記者余承翰／攝影
林書豪與林書緯今晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，許多球迷到場為兩人加油。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（左）與新北國王林書緯今晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，賽後林書豪受訪時表示，來到弟弟林書緯的主場，看到球迷對他的支持，讓他十分感動。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（左）與新北國王林書緯今晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，賽後林書豪受訪時表示，來到弟弟林書緯的主場，看到球迷對他的支持，讓他十分感動。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（左）與新北國王林書緯（右）今晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，媽媽吳信信（中）到場為他們加油，賽後兩人還交換球衣。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（左）與新北國王林書緯（右）今晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，媽媽吳信信（中）到場為他們加油，賽後兩人還交換球衣。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪今晚在新莊體育館迎戰新北國王，受到許多球迷熱情地支持。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪今晚在新莊體育館迎戰新北國王，受到許多球迷熱情地支持。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）今晚在新莊體育館迎戰新北國王，他切入時突破包夾得分。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）今晚在新莊體育館迎戰新北國王，他切入時突破包夾得分。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）今晚在新莊體育館迎戰新北國王，他在切入時遭到多人包夾。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）今晚在新莊體育館迎戰新北國王，他在切入時遭到多人包夾。記者余承翰／攝影

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