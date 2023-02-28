PLG／自責6失誤 林書豪談兄弟對決：輸球問題在我

高雄17直播鋼鐵人今天北上踢館，「哈佛小子」林書豪雖攻下全隊最高23分，但球隊以88：101敗給弟弟林書緯所屬的新北國王，他也將首度「兄弟對決」的落敗結果扛起，他說：「我們為什麼輸，最大問題在我身上。」

「他們的防守非常好，我失誤上輸了這場比賽，我也不會逃避這件事。」今天出現6失誤的林書豪也提到，身為後衛必須控制球隊節奏，但今天自己沒能做好，進攻也沒機會，加上對手快攻難守，「他們給我們很大困難。」

林書豪也承認，職業生涯首度和小4歲的弟弟同場較勁，從48小時前就想起很多兩人回憶，今天帶著非常多的情緒上場，表現多少受影響，「今天從命中率看，不知道怎麼打球，有太多情緒。」

上場39分鐘的林書豪，今天三分球6投近墨，全場19投7中拿23分，雖有7籃板、6助攻但也出現6失誤；出賽35分鐘的林書緯上半場6投僅1中拿2分，下半場追加2記三分彈，全場18投4中拿10分，但傳出10助攻和4抄截。

國王教頭萊恩提到，林書豪是很難看守的球員，但對球探報告有信心，針對林書豪的防守策略也很成功，「如果你看今天的數據，我們今天做得很好，讓他今天打得辛苦。」