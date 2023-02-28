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PLG／爆滿球迷見證林家兄弟對決 林書豪首節意外流鼻血

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
林書豪(左)與林書緯對決。 記者余承翰／攝影
林書豪(左)與林書緯對決。 記者余承翰／攝影

PLG今天上演聯盟首度的林書豪、林書緯「兄弟對決」，話題之戰吸引滿場6540名球迷擠爆新莊體育館，兄弟倆首節的對位更讓球迷鼓譟聲不斷，林書豪卻也出現血濺球場畫面，第一節短暫下場止鼻血。

這是林家兄弟首度在職業賽場對陣，但開賽是新北國王隊當家球星「阿美戰士」楊敬敏搶風頭，他率先飆進三分球後，國王洋將牧倫斯再籃下補進，助主場的國王取得領先。

開賽不到2分鐘，林書緯就上演對位防守林書豪畫面，讓新莊體育館滿場球迷鼓譟歡呼不斷；林書豪在弟弟面前的外線出手雖沒進，但克拉索夫直接補灌，林書豪接續再切入突破攻進今天第一球，助隊4：11咬住比數。

林書緯9分14秒也以拋投攻進今天第一球，楊敬敏也持續外線開火；他開賽前4分鐘就在兩邊底角都飆進三分球，前3次外線出手都命中下助隊以16：6領先。

高雄鋼鐵人隊暫停後馬上回應，王律翔和呂政儒連飆外線，一波8：0攻勢縮小差距。

6分40秒林書豪搶球時衝撞到林書緯吞下犯規，當下露出苦笑，但馬上切入攻進追平球。但5分23秒楊敬敏飆進單節第4記外線，非對位的林書豪還流鼻血退場，不過林書豪下場短暫止血後，3分48秒馬上回到賽場，2分51秒罰球線上取分。

林書豪首節6投2中攻下5分、傳出3助攻，國王則是靠楊敬敏和李愷諺外線開火，兩人合計飆進7記三分球，助隊首節握有28：26領先。

第二節林書豪連罰帶傳，全隊前3分都和他有關，助隊1分反超，半場打完兩隊更戰成44：44平手。

林書豪上半場8投3中，攻下10分、6籃板、5助攻，克拉索夫14分；林書緯6投僅1中拿2分，全隊以楊敬敏15分最高，牧倫斯14分、7籃板。

林書豪場上一度打到流鼻血。 記者余承翰／攝影
林書豪場上一度打到流鼻血。 記者余承翰／攝影

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