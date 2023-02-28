UBA／男子組8強政大跨季34連勝 逾1000名球迷進場
111學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級8強複賽今天進入第3天賽事，尋求連霸的政治大學以89比53擊退台藝大，完成開季18連勝、跨季34連勝，讓北市立體育館擠進逾千名球迷。
UBA男子組賽事被喻為三強頂立，包括政大、健行科大、世新幾乎篤定為4強的班底，3強彼此對壘的3場，既拚排名、更拉氣勢，除搶決賽的有利籤位之外，也是強化信心、面子之爭的加碼演出。
最後一席4強門票，恐怕只能剩下5搶1，台師大預賽末役、複賽首役合計只替補16分鐘得6分的大4前鋒許敬恩，今天頂著投籃仍會痛的指傷，終場前3分3秒飆進全場唯一、也是最重要3分球，尾盤頂住文化追成1分差的壓力，最終以53比47險勝，繼首役逆襲輔大後，拿下複賽至今3戰的第2勝，重返4強站在有利位置。
明天休兵1天後，3月1日重燃戰火的各隊4連戰，尤其3月3日政大對上健行、4日壓軸的政大對上世新，更是過去2季冠軍賽的戰線延伸，可望再掀高潮。
3天下來，政大、健行科大3戰全勝，世新大學、台師大都是2勝1敗，輔大、國體都是1勝2敗，台藝大、文化都是3連敗。
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