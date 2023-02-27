UBA／滿場球迷爭睹雙強對決 健行關鍵外線力退世新

228連假點燃戰火的111年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級複賽，今天壓軸的健行科大與世新大學對決，吸引滿場球迷擠爆台北體育館，雙強也上演精彩好戲，一度落後17分的世新大學在陳將双第四節飆分下追到一球差，但健行靠高錦瑋最後1分17秒關鍵三分球破網，驚濤駭浪中以72：68力退去年奪下亞軍的世新。

UBA公開男一級8強複賽今天進入第3天賽程，前兩天就驚奇不斷，今天連假更擠進破千球迷，壓軸場的雙強對決再掀起最後高潮；世新菜鳥陳將双和張俊生的「双生」連線雖各有24分和27分，但健行有劉丞勳23分搭配丁冠皓和蔡宸綱各17分，加上高錦瑋重要外線在內的12分、8助攻，硬是賞給世新8強複賽首敗。

世新、健行和衛冕軍政大今年「三強鼎立」，彼此對壘的3場既拚排名、更拉氣勢，明天休兵日後3月1日重啟的連4天賽程，最後兩天壓軸戰就將上演政大碰健行、政大對世新的好戲，4日壓軸戰更是過去兩年冠軍賽的戰線延伸，可望再掀高潮。

被視為「5搶1」最後一席4強的台師大、輔仁大學、國立體大、台灣藝大和文化大學，接續4戰也要力拚「攻蛋」，目前以2勝1敗的台師大較有利，台藝大和文化同是3連敗，搶晉決賽拉警報。