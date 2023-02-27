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T1聯賽／蔣淯安禁賽無礙 英熊射下太陽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英熊洋將伊倍報扣籃框。圖／T1聯盟提供
英熊洋將伊倍報扣籃框。圖／T1聯盟提供

上周日主場經歷T1聯盟史上最嚴重鬥毆，台啤英熊衝突後首度出賽，儘管主控蔣淯安因禁賽缺陣，球隊在外援聯手發揮下仍以97：91踢館成功，擊敗台中太陽止敗。

英熊首節以26：31落後，但第二節打出26：14攻勢反超，第三節再有老將朱億宗替補建功，他單節7分挹注下助隊頂住太陽反撲，最終以6分差帶走勝利。

英熊以洋將瓊斯24分最佳，頂上蔣淯安先發重任的新秀曹薰襄也有14分、7籃板、5助攻表現，上場41分鐘的曹薰襄說：「其實賽前備戰還是平常心，控球就是要主導，讓場上更流暢，上半場做得不錯，下半場還是有遇到些球隊亂流。」

今年蔣淯安還曾因眉骨受傷缺陣，今天因禁賽免戰，曹薰襄因此獲得大量時間，他表示平常就是做好準備，「機會什麼時候來不知道，每天都不斷準備自己。」

身為今年表現亮眼的新人之一，曹薰襄強調，不會強求個人獎項，新人王讓高雄全家海神邱子軒、台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉去角逐，「還是球隊戰績擺第一，新人王就讓他們去爭吧！」

太陽今天得分集中在洋將萊斯35分最高，但仍吞下3連敗，和墊底的桃園永豐雲豹只剩1場勝差。

英熊後衛曹薰襄（中）頂上先發控球重任。圖／T1聯盟提供
英熊後衛曹薰襄（中）頂上先發控球重任。圖／T1聯盟提供

台啤 台中太陽

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