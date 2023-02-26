T1聯盟／「魔獸」霍華德飆壓哨球 半場轟17分緊咬龍頭中信特攻

經歷T1聯盟史上最嚴重鬥毆，桃園永豐雲豹隊今天強碰聯盟龍頭新北中信特攻，開賽37秒，雲豹巨星「魔獸」霍華德和特攻洋將禁區爭球時就有些火藥味，雲豹最多更一度落後18分，但在霍華德投進壓哨球在內的17分領軍下回敬一波14：0攻勢，半場打完以55：59緊追。

霍華德今天第一個中距離出手就命中，雲豹另名洋將艾夫伯也追加外線，霍華德再送麻辣鍋，不過特攻射手謝亞軒也飆進外線，且是前3次三分線出手都命中，助隊以15：9領先雲豹。雲豹靠艾夫伯追分，但謝亞軒第4次外線出手又命中，接續快攻取分，儘管後3次外線嘗試都落空，首節仍攻下16分，助隊取得29：23領先

霍華德首節上場7分14秒，4投1中攻下5分、6籃板。

第二節雲豹打出7：0攻勢，鄭瑋飆進外線後雲豹反以30：29超前，但特攻回敬一波9：0，包括金恩和阿巴西上演的空中背後灌籃；雲豹暫停後，阿巴西再飆外線，個人連拿8分下助隊打出12：0。林韋翰和謝亞軒也加入外線開火行列，謝亞軒單節再飆進3記三分彈，半場已攻下22分，加上 巴西也有半場17分表現，特攻一度取得59：41領先。

雲豹靠霍華德連投帶罰加上送助攻領軍，外加在身體失去平衡下投進壓哨球，助隊第二節尾聲回敬一波14：0猛攻，半場打完以55：59緊咬比數。