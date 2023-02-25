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PLG／李愷諺決勝節接管戰局 國王扳倒領航猿
台灣職籃P. LEAGUE+新北國王今天決勝節靠著李愷諺挺身而出，連得5分，接管戰局，以77比73擊敗桃園璞園領航猿，3連勝到手。
暫居例行賽龍頭新北國王今天與排名第2的桃園璞園領航猿在桃園市立綜合體育館上演前段班對決，賽前兩隊僅有1.5場勝差，兩隊前3節互有領先，且差距都在個位數之間。
國王隊楊敬敏決勝局倒數1分04秒先是完成3分打，追成72比73，隨後李愷諺趁著領航猿傳球失誤，快攻得分，個人連得5分，逆轉戰局，率隊以4分差收下勝利。
李愷諺全場僅得6分，其中5分集中在決勝節關鍵時刻，他表示，這2季作客桃園，表現都不太好，因此在前3節狀況不佳的情況下，決定第4節從防守做起，「一球一球守回來，帶動快攻」。
國王隊此役以楊敬敏表現最亮眼，包辦24分、3籃板，洋將牧倫斯（Byron Mullens）拿下16分、15籃板。
領航猿5名球員得分雙位數，洋將沃許本（JasonWashburn）貢獻20分、12籃板、4助攻，表現最佳。
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