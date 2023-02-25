PLG／對包夾有備而來 林冠綸：不用質疑林書豪個人能力

新竹街口攻城獅隊今天在主場迎戰高雄17直播鋼鐵人隊，讓鋼鐵人華裔球星林書豪猛轟生涯新高32分，攻城獅總教練林冠綸也表示，儘管球隊設定了包夾防守策略，但對手在經過上一場後也做了一些調整，而林書豪的個人能力也不需要去質疑。

林書豪今天面對鋼鐵人全場出手20次命中11球，不僅攻下32分，另外還有7助攻演出，打出來台後最具進攻侵略性的表現，幫助鋼鐵人拿下本賽季的客場首勝。

對於今天讓林書豪攻下個人單場新高得分，攻城獅總教練林冠綸指出，今天球隊確實設定了一些包夾上的策略，不過鋼鐵人與林書豪在經過上一場調整後，在面對包夾上也做了一些解決方式，「在策略行不通的情況下，我們也做一些低邊的換防，上半場執行得不錯。但林書豪的個人能力也不用去質疑他，重點在於我們整個後半場的團隊防守出現問題，要圍堵林書豪這一邊，鐵米或是外線就會漏人，球員就會變得猶豫不決。」

對於洋將班尼特與高國豪在今天缺陣，林冠綸也解釋班尼特因為上周被絆倒出現膝蓋傷勢，在進行個人動作訓練的評估後確定無法上陣；至於高國豪原先設定將在本周與田浩一同歸隊，不過在本周加入球隊訓練後發現，他只能在直線時做出百分之百動作，橫移時無法，在球員身體健康為第一考量的情況下，決定給他多一點時間恢復。