PLG／林書豪狂轟來台新高32分 率鋼鐵人逆轉攻城獅

高雄17直播鋼鐵人隊今天作客新竹街口攻城獅隊主場，林書豪本場比賽展現進攻破壞力，猛轟來台後個人新高的32分，幫助前三節打完還7分落後的鋼鐵人在末節逆轉戰局，最終以95：82賞給攻城獅5連敗。

鋼鐵人今天作客攻城獅主場，上半場林書豪就火力全開，以11投5中，其中包括罰球6投6中的表現，攻下17分並送出6次助攻，但鋼鐵人今天在大中鋒克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）缺陣的情況下，讓攻城獅雙洋將阿提諾、特壞在進攻端如入無人之境，上半場就聯手攻下35分，幫助攻城獅上半場打完取得56：49領先。

易籃後林書豪與鐵米持續帶領鋼鐵人追分，一度將差距縮小到5分，但在其他本土球員手感低迷的情況下，鋼鐵人未能再將差距縮小，第三節鋼鐵人拿下的16分都是由林書豪與雙洋將悟空、鐵米包辦，三節打完鋼鐵人仍是以7分落後攻城獅。

第四節林書豪開節就連續完成二記「三分打」，幫助鋼鐵人追到僅剩1分差距，加上鐵米也在籃下單打失手後，自己又搶下進攻籃板並完成「三分打」，隨後更是追加一顆三分球，鋼鐵人在第4節最後9分鐘反倒取得5分領先。

第四節後段攻城獅攻勢持續熄火，前10分鐘僅拿下4分，反觀鋼鐵人本土球員也陸續加入進攻行列，先是邱柏璋連得4分，加上林書豪在倒數2分39秒投進三分球後，個人得分也突破30分大關，讓鋼鐵人將領先差距擴大到15分，比賽勝負也提前底定，最終鋼鐵人就以13分差距收下勝利。

林書豪本場比賽出手20次命中11球，加上罰球8投8中的好表現，攻下32分創下個人新高，另外有7籃板、7助攻演出，也將加盟鋼鐵人後的戰績推進到2勝1敗。