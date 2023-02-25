PLG／林書豪手感回溫半場17分、6助攻 鋼鐵人7分落後

高雄17直播鋼鐵人今天作客新竹街口攻城獅主場，也是華裔球星林書豪首度隨隊造訪新竹，並吸引滿場8000名的球迷進場觀賽，而林書豪也擺脫前場比賽的低迷手感，上半場就攻下17分送出6助攻，但攻城獅在雙洋將輪番發揮下，仍是以56：49領先鋼鐵人。

鋼鐵人在上周於夢想家主場吞下敗仗，其中林書豪在對手從開賽就祭出包夾戰術下，最終雖攻下16分、12籃板、5助攻的全能數據，但也發生7次失誤，加盟後前兩場比賽繳出平均18.5分、9籃板、9助攻的數據。

而今天作客攻城獅主場，林書豪再度先發上陣，並且首度與洋將鐵米（Femi Olujobi）搭擋，不過在鋼鐵人大中鋒克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）因腰傷缺陣的情況下，攻城獅阿提諾（William Artino）開賽就火力全開連得7分，但林書豪先是送出助攻給悟空（Gokul Natesan）投進三分球，隨即自己更靠著三分球與中距離跳投連得5分止血。

首節鋼鐵人也在林書豪領軍下與攻城獅拉鋸，而洋將鐵米也在與林書豪的首次合作中就展現進攻破壞力，單節進帳9分，搭配上林書豪的13分，其中包括6次罰球機會全數命中，幫助鋼鐵人首節打完以32：27領先。

第二節攻城獅特壞（Terrico White）與伊波卡加入進攻行列，幫助球隊一度逆轉戰局，不過林書豪隨後一次高難度的後仰跳投，又與陳又瑋聯手發動發動反快攻上籃，個人連得4分，但手感發燙的特壞與伊波卡在第二節就聯手攻下20分，加上朱雲豪在倒數階段投進三分球，幫助攻城獅在上半場打完取得7分領先。

林書豪在前兩節打完11次出手命中5球，攻下17分、6助攻，與前場比賽相比進攻效率再提升，而攻城獅則是以阿提諾攻下19分、10籃板表現最佳。