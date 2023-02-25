快訊

全國缺藥潮擴及醫院 醫界曝問題癥結3方面：藥價砍太深

不滿被說醜 新北某國中女學生撂人逼同窗下跪磕頭道歉

港名媛蔡天鳳慘死 好友曝前夫曾痛哭：為什麼報警前不通知我？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／林書豪手感回溫半場17分、6助攻 鋼鐵人7分落後

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪今天與鋼鐵人作客攻城獅主場。圖／高雄17直播鋼鐵人提供
林書豪今天與鋼鐵人作客攻城獅主場。圖／高雄17直播鋼鐵人提供

高雄17直播鋼鐵人今天作客新竹街口攻城獅主場，也是華裔球星林書豪首度隨隊造訪新竹，並吸引滿場8000名的球迷進場觀賽，而林書豪也擺脫前場比賽的低迷手感，上半場就攻下17分送出6助攻，但攻城獅在雙洋將輪番發揮下，仍是以56：49領先鋼鐵人。

鋼鐵人在上周於夢想家主場吞下敗仗，其中林書豪在對手從開賽就祭出包夾戰術下，最終雖攻下16分、12籃板、5助攻的全能數據，但也發生7次失誤，加盟後前兩場比賽繳出平均18.5分、9籃板、9助攻的數據。

而今天作客攻城獅主場，林書豪再度先發上陣，並且首度與洋將鐵米（Femi Olujobi）搭擋，不過在鋼鐵人大中鋒克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）因腰傷缺陣的情況下，攻城獅阿提諾（William Artino）開賽就火力全開連得7分，但林書豪先是送出助攻給悟空（Gokul Natesan）投進三分球，隨即自己更靠著三分球與中距離跳投連得5分止血。

首節鋼鐵人也在林書豪領軍下與攻城獅拉鋸，而洋將鐵米也在與林書豪的首次合作中就展現進攻破壞力，單節進帳9分，搭配上林書豪的13分，其中包括6次罰球機會全數命中，幫助鋼鐵人首節打完以32：27領先。

第二節攻城獅特壞（Terrico White）與伊波卡加入進攻行列，幫助球隊一度逆轉戰局，不過林書豪隨後一次高難度的後仰跳投，又與陳又瑋聯手發動發動反快攻上籃，個人連得4分，但手感發燙的特壞與伊波卡在第二節就聯手攻下20分，加上朱雲豪在倒數階段投進三分球，幫助攻城獅在上半場打完取得7分領先。

林書豪在前兩節打完11次出手命中5球，攻下17分、6助攻，與前場比賽相比進攻效率再提升，而攻城獅則是以阿提諾攻下19分、10籃板表現最佳。

延伸閱讀

PLG／林書豪作客新竹 高國豪缺陣無緣「雙豪對決」

PLG／前兩戰命中不佳 林書豪：曾在湖人即使10投0中卻驕傲

NBA／憶布萊恩突約凌晨練球嚇一跳 林書豪這問題至今無解

PLG／扭腰擺臀、打美女屁屁！干擾林書豪罰球啦啦隊動作惹議

相關新聞

PLG／林書豪手感回溫半場17分、6助攻 鋼鐵人7分落後

高雄17直播鋼鐵人今天作客新竹街口攻城獅主場，也是華裔球星林書豪首度隨隊造訪新竹，並吸引滿場8000名的球迷進場觀賽，而...

PLG／林書豪作客新竹 高國豪缺陣無緣「雙豪對決」

新竹街口攻城獅今天在主場迎戰來訪的高雄17直播鋼鐵人，也是華裔球星林書豪加盟後首次造訪新竹，而本場比賽攻城獅在主力後衛高...

PLG／林志傑關鍵三分球 勇士退夢想家收平隊史8連勝

農曆年後拉出7連勝的台北富邦勇士，今天在主場迎戰近期同樣打出2連勝的台新夢想家，在第四節一度遭到夢想家逆轉的情況下，勇士...

籃球／籃壇衝突 工會籲保障選手安全、停止惡意攻擊

台灣籃壇近期場上衝突事件頻傳，台北市職業籃球員職業工會今天發布聲明，除了為球場上的不良示範致歉外，也呼籲相關單位保障選手...

T1聯盟／本季第8位洋將 太陽簽下拉菲爾鎮守禁區

T1聯盟台中太陽球團於今天宣布洋將拉菲爾（Raphiael Putney）正式加盟，他也將在本周末的主場賽事中登場亮相，...

T1聯盟／庫薩斯歸隊、林任鴻報銷 海神盼明天扳平特攻

T1聯盟排名前2名的高雄全家海神隊與新北中信特攻隊，明天將上演本賽季例行賽最後一次的對決，海神將在本場比賽迎回立陶宛巨神...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦