快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

籃球／籃壇衝突 工會籲保障選手安全、停止惡意攻擊

中央社／ 台北24日電
日前爆發T1最嚴重衝突事件。 報系資料照
日前爆發T1最嚴重衝突事件。 報系資料照

台灣籃壇近期場上衝突事件頻傳，台北市職業籃球員職業工會今天發布聲明，除了為球場上的不良示範致歉外，也呼籲相關單位保障選手安全，並請球迷保持理性、停止惡意攻擊。

超級籃球聯賽（SBL）19日台灣啤酒與彰化柏力力之戰傳出肢體衝突，而同日T1聯盟桃園永豐雲豹台啤英熊一役，則爆發史上最大鬥毆事件，多名球員遭到禁賽。

職籃工會發布聲明表示，成立之初，即以提升選手職業意識及推廣公益價值為宗旨，鼓勵選手們在奮戰的同時，謹守職業榮譽與風度，展現尊重自己與對手的精神，以帶動籃球風氣及正向能量。

職籃工會指出，近期國內各聯盟在場內外發生的衝突及社群風波，都提醒工會的未盡責任，應以更積極的作為，帶領選手們一同守護得來不易的舞台。

職籃工會除了向外界致歉外，也呼籲相關單位保障選手安全。工會表示，雲豹與英熊衝突事件，雖然裁判及聯盟在第一時間做出判斷、即時掌控場面，但事件凸顯出「維安及場邊席管理仍待加強與落實」的問題，仍須疾聲籲請相關單位「正視選手的工作環境安全問題」，善盡保護全體從業人員安全的義務。

針對各聯盟對爭議行為做出懲處後，球團再依據判罰及輿論風向反應，以訴求滿足社會期待、維繫企業形象，職籃工會呼籲，球團依循契約及明文管理規則所做的懲處，才符合契約精神與程序正義，且在聯盟已開罰的前提下再追加懲處，也應審慎考量比例原則。

台啤英熊後衛蔣淯安為19日衝突事件的當事人之一，遭聯盟開罰新台幣2.5萬元、禁賽1場，不少網友事後到蔣淯安個人社群平台留言攻擊，甚至家人、太太與小孩都遭到辱罵或恐嚇，蔣淯安22日深夜在IG道歉，並說明事件來龍去脈，同時呼籲網友不要波及家人、朋友，未來將讓一切回歸球場。

對於部分人士在場內外及社群媒體對球員及其親友做出騷擾和惡意威脅等行徑，職籃工會表示，已屬逾越法律分際之虞，已主動介入處理，也呼籲球迷保持理性、開心看球。

蔣淯安 雲豹 台啤

延伸閱讀

T1聯盟／雲豹申訴出爐 3人懲處減半、董事長正名且多禁10場

T1聯盟／蔣淯安深夜發文致歉 盼不要再波及家人、小孩

T1聯盟／美媒關注霍華德被捲入大亂鬥！網：歐尼爾準備好了

T1聯盟／還原衝突現場盼事件平息 蔣淯安：很遺憾也抱歉

相關新聞

T1聯盟／雲豹申訴出爐 3人懲處減半、董事長正名且多禁10場

桃園永豐雲豹隊在日前與台啤英熊隊之戰爆發嚴重衝突事件，並遭到聯盟重罰後，球隊也在日前向聯盟提出申訴，而今天申訴結果也出爐...

籃球／籃壇衝突 工會籲保障選手安全、停止惡意攻擊

台灣籃壇近期場上衝突事件頻傳，台北市職業籃球員職業工會今天發布聲明，除了為球場上的不良示範致歉外，也呼籲相關單位保障選手...

T1聯盟／本季第8位洋將 太陽簽下拉菲爾鎮守禁區

T1聯盟台中太陽球團於今天宣布洋將拉菲爾（Raphiael Putney）正式加盟，他也將在本周末的主場賽事中登場亮相，...

T1聯盟／庫薩斯歸隊、林任鴻報銷 海神盼明天扳平特攻

T1聯盟排名前2名的高雄全家海神隊與新北中信特攻隊，明天將上演本賽季例行賽最後一次的對決，海神將在本場比賽迎回立陶宛巨神...

T1聯盟／獵鷹推「女力時代」主場周 妍言接棒主持

迎接3月8日婦女節，台南台鋼獵鷹於3月4、5日舉辦「女力時代」主場周，並於今天率先公布當週主場主持人，由甜美熱情且擁有4...

台灣籃球名人堂專題講座2.0 覃素莉分享自己的籃球經歷

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座2.0」，23日下午於桃園永平工商，請曾具多年國手身分的昔日中華女籃當家中鋒覃素莉前來開講。 首場「名人專題系列講座2.0」邀請中華女籃當家中鋒

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦