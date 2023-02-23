台灣籃球名人堂專題講座2.0 覃素莉分享自己的籃球經歷
由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座2.0」，23日下午於桃園永平工商，請曾具多年國手身分的昔日中華女籃當家中鋒覃素莉前來開講。
首場「名人專題系列講座2.0」邀請中華女籃當家中鋒覃素莉分享自己的籃球人生給年輕學子。從小在眷村長大的覃素莉分享她在國泰和中華隊亞運的籃球比賽經歷。全家都是運動員的覃素莉不但是一位知名球星，也當球評目前在淡江大學當副教授更是一位作家。
覃素莉談到:「籃球場上的競爭很微妙，每一個位置都有人跟你競爭，她對自己說，有一天一定要打敗學姊」。談到「準備」覃素莉勉勵在場學生，要有每天寫日記的習慣，隨時做好充足的紀錄，為自己的人生做好準備。
談到「做決定」覃素莉說，自己的兒子大學才開始打籃球，分享兒子在世新大學打球經歷，她告訴學生說:「不要放棄自己的夢想」。也提醒在場學生要做好時間管理，面對挫折人生壓力時覃素莉表示，一定要跟教練或是老師求助。
全家都是運動員的覃素莉也傳授自己的比賽經驗給兒女，鼓勵追尋籃球夢想的學生除了要用功念書、練球、也要替自己的未來大學之路做好人生規劃。
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