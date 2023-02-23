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T1聯盟／體育署制訂賽事「霍華德條款」 若宣傳不實可退票

中央社／ 台北23日電
體育署定出霍華德條款。 報系資料照
體育署定出霍華德條款。 報系資料照

T1聯盟桃園雲豹去年12月18日主場出賽，滿場1.8萬名球迷沒看到霍華德上場引發眾怒，體育署制訂「運動賽事定型化契約」，未來主辦方宣傳不實，球迷可申請退票。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，去年迎來生涯8度入選NBA美國職籃明星賽的「魔獸」霍華德（DwightHoward）加盟，震撼台灣籃壇，不料滿場球迷進場後霍華德因傷未上，引發球迷怒吼，體育署以文化部「藝文表演票券定型化契約範本暨應記載及不得記載事項」當作範本，擬定運動賽事定型化契約草案。

球迷最關心的部分，就是買票到球場，結果球員沒上場到底該怎麼辦，體育署競技組副組長戴琬琳提到：「其中應載明的內容就是，明訂企業廣告真實性，提供的服務不應低於廣告內容。」

戴琬琳進一步解釋：「舉例來說，經過桃園市政府調查，去年12月18日雲豹的那場比賽，賽前廣告就有提到霍華德會上場，但最後卻沒有，這未來在公告定型化契約後，就會涉及退票問題。」

戴琬琳也舉例，有了霍華德案例後，像這次林書豪返台加盟，「林書豪所屬球隊打出來的廣告，就沒有強調他哪一場一定會上場。」

體育署從今年1月開始就陸續召開會議，經3場會議討論，並邀請台灣職棒、職籃各聯盟和球團，以及相關舉辦賽事的運動團體一起參與，體育署已擬定「運動賽事定型化契約範本暨應記載及不得記載事項」草案，將送到行政院消保會進行審查。

不過為了避免所謂的「奧客」出現，體育署也要求，未來在所有的相關售票運動賽事，主辦單位都會加強宣傳，所謂「有登錄、有註冊，不等於一定會上場。」的概念。而未來消保官若接獲投訴，也會依照實際情況來判斷。

體育署 霍華德 桃園雲豹

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