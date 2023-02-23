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光復高中連3年闖HBL四強 竹市府教育處探班

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府教育處長童鳳嬌致贈光復籃猿運動水壺。圖/新竹市政府提供
市府教育處長童鳳嬌致贈光復籃猿運動水壺。圖/新竹市政府提供

111學年度高級中等學校籃球甲級聯賽（HBL）四強公布，衛冕軍光復高中男子籃球隊以7戰全勝、跨季22連勝超強實力勇闖四強，並以奪取HBL金盃為目標，完成二連霸業。教育處長童鳳嬌今到光復高中探班打氣，也為每位選手準備四強賽紀念品「2公升裝運動水壺」打氣加油。

市長高虹安表示，光復高中連續3年闖進四強賽， 去年勇奪校史首冠成為衛冕軍，同時創下新竹市最佳成績，展現堅強實力，不再以黑馬被稱呼，而是晉身籃球名校之林，實屬不易。

此外，學校也積極布局「在地球員培訓」與高強度「移地訓練」，讓竹苗籃運燃起希望的火種，球員能夠安心且放心地留在新竹、留在光復一展長才，這也成為球隊持續維持戰力的主要核心。

童鳳嬌說，今年光復陣容雖然少了「最強高中生」陳將双和「空中飛人」張俊生，但隊長王威翔、新人王謝銘駿和大門神鄭名斈，在經過去年冠軍賽的洗禮後，經驗值和抗壓性都大幅成長，加上光復團隊戰力一年比一年更加完整、穩定度也持續上升，對選手奪冠有莫大的信心。

教練陳定杰表示，光復高中18日對上松山高中，靠著謝銘駿投進「準絕殺」3分球逆轉，終場以64比62擊敗對手、坐穩龍頭。當天賽前陳將双還特別對謝銘駿「灌了幾碗雞湯」，看起來效果很不錯。

帶隊教師何長仁表示，選手們在每一個進攻和防守上，都能夠好好做到平日訓練所要求的動作，就是這些基本功讓光復在八強賽中奪下全勝的關鍵。

教育處表示，高虹安上任後重視各項體育扎根工作，包括今年基層運動選手訓練站籃球項目，國小設9站、國中設7站、高中設6站，完整的三級制加上市府提供相關的經費補助，來做為學校及選手的最佳後盾。

教育處說明，HBL四強總決賽將於3月11至12日在台北小巨蛋舉行，光復高中首戰將與能仁家商交手，本周六（25日）上午9點起開放全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站索取門票，每場次每人至多索取2張門票，歡迎民眾屆時到場為光復高中打氣、加油，一同見證光復籃猿完成2連霸。

竹市府致贈2公升運動水壺。圖/新竹市政府提供
竹市府致贈2公升運動水壺。圖/新竹市政府提供

光復高中 HBL HBL男子組

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