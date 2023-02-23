PLG／前兩戰命中不佳 林書豪：曾在湖人即使10投0中卻驕傲

林書豪降臨PLG高雄17直播鋼鐵人，前2戰就傳出18次助攻，幫助團隊攻勢煥然一新。不過他投籃手感不佳，2場下來兩分球命中率僅28%，儘管如此他仍充滿自信，在IG發文以生涯最驕傲的一場比賽自勉。

林書豪回憶，「2014-15賽季代表湖人對上巫師的比賽，當時全場10投0中，得分掛蛋，卻是最驕傲的比賽。」林書豪進一步解釋，「為什麼我那麼驕傲？是因為我繼續投，我年輕的時候可能連3、4球沒進就不敢投，一直傳球。可是這場比賽我堅持投下去。」

林書豪生涯坦言自己前2戰的命中率不高，遠低自己的正常水準，「是不是因為防守、生疏、第一次使用這顆籃球，我覺得都不重要，重要的是第三場我要保持心態，相信我的努力，已經準備好了。如果我有這樣的心態，就會繼續投，希望也能鼓勵到你們。」

本周六下午14：30分，鋼鐵人要作客新竹街口攻城獅，目前攻城獅陷入4連敗低潮，與夢想家並列聯盟第4。鋼鐵人則3勝18敗，落後攻城獅5.5場勝差。