快訊

考生注意！112學測成績明公布 上午九時開放網路查詢

SBL／周俊三教練不滿判決咆哮、球員爆衝突 籃協要開罰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台啤周俊三總教練上周比賽因不滿判決，到記錄台前向臨場技術委員大聲咆哮且態度不佳，遭到籃協禁賽2場。 中央通訊社
台啤周俊三總教練上周比賽因不滿判決，到記錄台前向臨場技術委員大聲咆哮且態度不佳，遭到籃協禁賽2場。 中央通訊社

T1聯盟日前爆發鬥毆事件，SBL也傳出球員衝突，今天中華籃球協會宣布，發生衝突的球員和對裁判咆哮的教練都處以禁賽，球員另有罰款。

籃協表示，112年2月17日第20屆SBL超級籃球聯賽例行賽第25場台灣啤酒與台灣銀行比賽中，台啤周俊三總教練因不滿判決，到記錄台前向臨場技術委員大聲咆哮且態度不佳，經籃協紀律委員會審議後，依據「SBL&WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法」第三條第二項第一款，處周俊三禁賽2場，禁賽將於2月24日和25日執行。

同場比賽台銀陳國維也因對裁判判決不滿而在球隊席區做出砸水瓶之不當動作，經籃協紀律委員會審議後，處陳國維書面告誡，發函球隊加強約束。

籃協也表示，該場比賽執法裁判當下未對兩位教練之不當行為宣判技術犯規，執行上有明顯疏失，有關兩隊教練反映裁判判決尺度部分，經召集人、裁判長與相關委員賽後檢視影片，該場裁判執法過程中確實有多起漏判情事，決議懲處責任區裁判自即日起暫停執法，非責任區裁判給予警告並列入考核及加強教育訓練。

另外2月19日台灣啤酒與彰化柏力力比賽中場休息時，發生台啤隊洋將霍勝與在場邊等待下一場比賽的裕隆納智捷球員郭昭男肢體衝突事件，經籃協紀律委員會審閱相關資料後，懲處先攻擊對方引發衝突的台啤霍勝禁賽2場、罰款新台幣5萬元，造成後續肢體衝突的郭昭男禁賽2場罰款、新台幣2萬元，兩人禁賽於2月24日及25日執行，罰款須於執行禁賽前完成繳納。

郭昭男事後在個人社群帳號針對台灣啤酒籃球隊及霍勝之不當言論，嚴重傷害SBL聯賽及球隊自身形象，籃協已去函裕隆納智捷籃球隊加強球隊管理，切勿再犯。

籃協最後再次呼籲SBL及WSBL各參賽球隊，務必遵守賽事相關規定，共同維護球賽品牌及球隊形象，相關裁判考核也會持續進行，提升執法品質。

SBL 台啤 周俊三

延伸閱讀

經典賽／2連敗韓職墊底球隊 荷蘭隊狀況成疑但是中華隊利多

NBA／拚季後賽的球隊快搶！ 昔日約柯奇得力助手遭巫師買斷

T1聯盟／預計3月開會員大會 投票決議林玠禾理事身分

T1聯盟／雲豹隊友遭禁賽 霍華德：不該發生

相關新聞

T1聯盟／美媒關注霍華德被捲入大亂鬥！網：歐尼爾準備好了

T1職籃上周日爆發聯盟史上最大鬥毆事件，台啤英熊、桃園雲豹總計12人遭奪權出場，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也在內。如今這件事被知名美國媒體《Bleacher Report》注意到，撰

UBA／佛光驟死戰退北市大 連12年晉級4強

奪勝晉級台北小巨蛋4強決賽，落敗結束111學年富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）公開女一級賽季，佛光大學、北市大學今天在複賽...

SBL／周俊三教練不滿判決咆哮、球員爆衝突 籃協要開罰

T1聯盟日前爆發鬥毆事件，SBL也傳出球員衝突，今天中華籃球協會宣布，發生衝突的球員和對裁判咆哮的教練都處以禁賽，球員另...

UBA／向「籃球精靈」看齊 梁瑜玲嗨起來率佛光闖4強

切入禁區後大轉身左手上籃，佛光大學碩一隊長「小Q」梁瑜玲進球後忍不住振臂，今天攸關晉級決賽的驟死戰攻下19分的她笑說：「...

PLG／攻城獅再推宅男打籃球主題周 聯名球衣復刻登場

新竹街口攻城獅隊史最高人氣的《宅男打籃球》主題周將於25日至26日登場，由新竹物流冠名贊助，球團於本屆新竹物流宅男打籃球...

台灣籃球名人堂的名人專題講座2.0 明天起在永平工商啟動 由女籃國手覃素莉主講

社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0將從明天起啟動，第一場在桃園永平工商由女籃明星國手覃素莉率先開講。 台灣籃球名人堂協會鑑於前年九月起的籃球名人專題講座-我的籃球人生,在各校

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦