SBL／周俊三教練不滿判決咆哮、球員爆衝突 籃協要開罰

T1聯盟日前爆發鬥毆事件，SBL也傳出球員衝突，今天中華籃球協會宣布，發生衝突的球員和對裁判咆哮的教練都處以禁賽，球員另有罰款。

籃協表示，112年2月17日第20屆SBL超級籃球聯賽例行賽第25場台灣啤酒與台灣銀行比賽中，台啤周俊三總教練因不滿判決，到記錄台前向臨場技術委員大聲咆哮且態度不佳，經籃協紀律委員會審議後，依據「SBL&WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法」第三條第二項第一款，處周俊三禁賽2場，禁賽將於2月24日和25日執行。

同場比賽台銀陳國維也因對裁判判決不滿而在球隊席區做出砸水瓶之不當動作，經籃協紀律委員會審議後，處陳國維書面告誡，發函球隊加強約束。

籃協也表示，該場比賽執法裁判當下未對兩位教練之不當行為宣判技術犯規，執行上有明顯疏失，有關兩隊教練反映裁判判決尺度部分，經召集人、裁判長與相關委員賽後檢視影片，該場裁判執法過程中確實有多起漏判情事，決議懲處責任區裁判自即日起暫停執法，非責任區裁判給予警告並列入考核及加強教育訓練。

另外2月19日台灣啤酒與彰化柏力力比賽中場休息時，發生台啤隊洋將霍勝與在場邊等待下一場比賽的裕隆納智捷球員郭昭男肢體衝突事件，經籃協紀律委員會審閱相關資料後，懲處先攻擊對方引發衝突的台啤霍勝禁賽2場、罰款新台幣5萬元，造成後續肢體衝突的郭昭男禁賽2場罰款、新台幣2萬元，兩人禁賽於2月24日及25日執行，罰款須於執行禁賽前完成繳納。

郭昭男事後在個人社群帳號針對台灣啤酒籃球隊及霍勝之不當言論，嚴重傷害SBL聯賽及球隊自身形象，籃協已去函裕隆納智捷籃球隊加強球隊管理，切勿再犯。

籃協最後再次呼籲SBL及WSBL各參賽球隊，務必遵守賽事相關規定，共同維護球賽品牌及球隊形象，相關裁判考核也會持續進行，提升執法品質。