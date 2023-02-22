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T1聯盟／美媒關注霍華德被捲入大亂鬥！網：歐尼爾準備好了
T1職籃上周日爆發聯盟史上最大鬥毆事件，台啤英熊、桃園雲豹總計12人遭奪權出場，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也在內。如今這件事被知名美國媒體《Bleacher Report》注意到，撰文報導本起事件。
《Bleacher Report》引用《台灣英文新聞》報導指出，雲豹後衛陳孝榕肘擊英熊後衛蔣淯安的臉，雙方交換拳頭，隨後出現更嚴重的衝突，包括兩隊球員及教練。霍華德擔任勸架的角色，但仍被驅逐出場。
該報導出現在《Bleacher Report》官方粉絲專頁，吸引大批國外網友關注，多數網友留下笑臉符號，許多人在留言區寫道，「歐尼爾已經做好準備了」、「歐尼爾會喜歡這個」。另外有不少人只看標題，誤以為霍華德參與衝突，於是留言寫道，「霍華德在那邊打比他身材小一半的人」、「他們出色的講述與惡魔巨人對抗的故事」。
除了《Bleacher Report》，另外包含《The Athletics》與《Clutch Points》兩家媒體也都在推特上轉發衝突影片，也有不少網友標註歐尼爾趕快來看，而「俠客」也從善如流，真的在個人IG上分享衝突影片！
A brawl broke out in Taiwan's T1 League, and a coach got involved 😳— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 2023年2月22日
🎥 @TSN_Sports | @DimeUPROXXpic.twitter.com/34EcH6s1vf
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