台灣籃球名人堂的名人專題講座2.0 明天起在永平工商啟動 由女籃國手覃素莉主講

社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0將從明天起啟動，第一場在桃園永平工商由女籃明星國手覃素莉率先開講。

台灣籃球名人堂協會鑑於前年九月起的籃球名人專題講座-我的籃球人生,在各校園獲得廣大迴響，故推岀2.0版，邀請女籃國手覃素莉打先發主講，將她的在籃球場上的奮鬥歷程與在職場上的亮麗表現，透過親自口述，傳承給後生晚輩， 是一場值得期待的精彩演說！

台灣籃球名人堂協會表示，這一期規劃有八場專題講座，邀請中生代籃球名將現身說法,將他們從球場崛起以至在職場的轉折與心路歷程，娓娓道來提供給年輕學子做為奮鬥的目標與參考，以達傳承之宗旨。

下一場,將由女籃國手/現任長榮航空事務長劉美玲前往宜蘭佛光大學開講！往後還有邱大宗、顏行書、鄭慧芸、何正峰…等籃壇名將接力主講，精彩可期！

此項活動雖均在校園舉辦，但將透過教育部體育署官網及社團法人台灣籃球名人堂協會粉專在YT直播，歡迎未能到現場的球迷都能在線上觀賞！