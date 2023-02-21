PLG／失控動作干擾罰球 啦啦隊長梓梓道歉：我唸過她們了

職籃P聯盟上周六高雄鋼鐵人作客台中迷你蛋體育館夢想家主場比賽，由於是林書豪來台加盟鋼鐵人的第二場比賽，因此受到球迷關注，而在第四節林書豪罰球時，主場啦啦隊「Formosa Sexy」為了干擾罰球，做出「扭腰擺臀、露安全褲、打美女屁屁」等動作(報導)，引發各界爭議，有人表達這是不良示範要檢討啦啦隊的行為，甚至新任體育署長鄭世忠也關注此事，直至今天該隊啦啦隊長「梓梓」董梓甯在IG限動發文，「抱歉給部分球迷不好的觀感。」

「Formosa Sexy」一向標榜走性感路線，也是受到球迷歡迎的啦啦隊之一，隊長董梓甯更是名氣響亮，為前中華職棒Lamigo桃猿隊草創啦啦隊的成員之一，後來退出啦啦隊成立「伊梓帆」藝人團體，前年夢想家組成「Formosa Sexy」，她再度回到啦啦隊的工作，是相當資深的一位。

新聞前後順序大家有點錯亂

很多話、意思也不是我的本來說出來的

我並沒有自豪,只守住一顆有什麼好自豪的...

也是說他很厲害,很開心還好罰球我們有守住一顆

會上新聞,這句話也是女孩間一起開玩笑說的

畢竟跑來跑去我們工作言談也需要娛樂垃圾話

另外罰球當下我在籃框的左邊

我沒有看到籃下右邊的女孩在做什麼動作

我自己本人是很有分寸沒有失控的

看重播就知道了

部分女孩的動作被認為有失當

我已經唸過他們也內部檢討修正了

但希望大家不要太苛刻

她們當下只是想盡力干擾為球隊守住

進入球賽的氣氛了

但當然行為讓部分觀眾感受不佳

我看到論壇就立刻在群組檢討指教並請女孩修正

新聞是比賽結束馬上被訪問的

並不是我知道她們動作失當還這樣回覆

意思被曲解真的很無奈

衣服穿太多就說我加入之後讓他們變保守

小露性感又被說失態

干擾罰球大家一開始都看得很開心

每一隊都跟進,連隔壁棚都跟進

所以我們繼續做下去

總是會有凸槌的時候

我們不是完美的

但我一直都很努力做好表演

每次的服裝、編排女孩們的舞碼

要處理的事情真的太多了

我們的初衷都是希望進場的球迷看得開心

然後也是真心愛自己的球隊

希望大家不要看了聳動的標題、部分的文字内容

去揣測、曲解我的意思

我被當標靶也不是第一次

該改進的內部我都有檢討

女孩們也都在為職籃盡一份心力

希望更多人進場支持

希望大家也可以在打字的時候筆下留情

人身攻擊、批評長相...等真的就不需要了

進場的朋友多半都是快快樂樂的回家的

請用行動支持籃球

當然

未來也會做出更明確的規範給女孩

謝謝大家的批評指教

也抱歉給部分球迷不好的觀感

未來我們會更努力