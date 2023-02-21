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T1聯盟／預計3月開會員大會 投票決議林玠禾理事身分

中央社／ 台北21日電
台啤英熊教練林玠禾具T1聯盟理事身分。 報系資料照
台啤英熊教練林玠禾具T1聯盟理事身分。 報系資料照

T1聯盟史上最嚴重的鬥毆事件，主角之一的台啤助理教練林玠禾已遭罰款40萬元、禁賽30場，聯盟預計將在3月召開會員大會，投票決定是否免除他聯盟理事的身分。

上週日T1台啤英熊和桃園雲豹之戰，雙方在終場前50秒，場上球員蔣淯安、陳孝榕發生推擠衝突，林玠禾此時突然從板凳區衝上場，企圖對陳孝榕揮拳，幸好當下被裁判抱住，才沒有真正打到球員身上。

經過聯盟開會後，決定重罰他新台幣30萬元、禁賽30場，台啤球團內部「加碼」罰款10萬元，另外林玠禾原有的聯盟理事身分，也將提交常務理事會建議撤免其相關職務。

據了解，根據聯盟的章程，免除聯盟理事需要召開會員大會進行投票，且需於開會15天前通知所有會員到場，因此目前預定3月才能召開會員大會進行投票，決定是否免除林玠禾的身分。

身高192公分、40歲的林玠禾，過去曾是松山高中的球員，他一直以脾氣火爆聞名，早期擔任SBL台啤球隊管理的時候，就曾在2008年企圖對裁判揮拳，被罰款2萬元、禁賽10場。

結果隔年SBL台啤對台灣大的比賽，雙方球員在場上爆發全武行，沒想到林玠禾又衝上場加入這場鬥毆，結果那一年剩餘所有賽事都遭到禁賽，還被罰款10萬元。

有趣的是，林玠禾在網路上的台灣籃球維基館也遭到惡搞，他的個人經歷被加上「T1 LEAGUE台灣啤酒英熊籃球隊自由搏擊助理教練（2021年～）」、「T1LEAGUE台灣啤酒英熊籃球隊台啤統神杯自由搏擊總教練兼先發。」

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