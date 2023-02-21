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HBL／決賽門票25日開搶 實名制、開放現場候補入場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北小巨蛋。圖／報系資料照
台北小巨蛋。圖／報系資料照

111學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）總決賽3月11、12日在台北小巨蛋點燃戰火，索票資訊今天出爐，兩天共分4場次，25日早上9點起開放全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站索票和取票。

3月11日賽程，第一場早上10點開始女生組淡水商工對南山高中，第二場12點男生組光復高中交手能仁家商，下午4點女生組北一女中出戰陽明高中，晚上6點壓軸戰由男生組松山高中對決南山高中；前兩場為第一場次門票，後兩戰為第二場次， 2月25日（六）早上9點開放索票。

3月12日的男、女季軍戰是第三場次，男、女冠軍戰是第四場次，26日（日）早上9時開放索取，系統最晚將於3月10日晚上10點關閉。

第一場次和第三場次後將進行全館清場，今年還將視場館內現場人流狀況開放候補民眾入場觀賽，3月11日兩場次預計開放1000名候補觀眾，3月12日第3、4場次預計開放500名候補觀眾，屆時將視現場的人流狀況遞補，額滿為止。

HBL決賽索／取票採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號（每張票券分別需填上入場者之姓名及身分證字號），每位民眾每場次至多可取2張票券，索票後需於規定時程內進行取票，否則視同放棄。入場者必須與票券上資訊一致，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。

高中體總特別提醒索票成功的第四場次球迷注意進場時間，要在男生組冠軍賽第一節前完成進場動作，否則持有票券將失效，並由現場候補球迷依序遞補進場。

總決賽轉播單位部分，包括東森超視、Hami Video HBL專區及全台7-ELEVEN共1400台OPEN！CHANNEL數位看板，都將聯播HBL最後兩天賽程。

HBL 南山高中 光復高中

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