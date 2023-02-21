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T1聯盟／推特瘋傳霍華德單場攻84分 網：台灣水準這麼低？

聯合新聞網／ 綜合報導
網傳霍華德單場攻下84分、34籃板圖。 擷圖自推特
網傳霍華德單場攻下84分、34籃板圖。 擷圖自推特

T1聯盟周日比賽前NBA球星霍華德(Dwight Howard)作客台啤英熊隊主場，遭遇隊友鬥毆事件，結果因勸架而被逐出場，其實此事在美國並未引起太大重視，但當日一張推特圖片卻成為全美網友關注焦點。

這是一位網友推文圖，秀出霍華德單場攻下84分、37籃板、9助攻、14阻攻數據，並寫下「霍華德在台灣的瘋狂表現。」該圖有超過200萬人次看過，2000多人轉推、近3萬人按讚，有網友直呼台灣籃球水準這麼低，讓「魔獸」如此蹂躪？

此推文也引起不少美國媒體查證，但均查不出真實結果。最終推特官方認定這是經過修改的圖，標示要看的推文的人注意，但由於此圖經過轉推多手，「三人成虎」不少網友都驚訝霍華德這樣的表現，可比當年的張伯倫還要強。當然，也有網友不相信霍德能打出這樣的神鬼數據，有人則是嗤之以鼻。

美方運動事實查證網站，證實本推文為假，還有澄清的圖。

其實這個數據是霍華德來台首戰，為去年11月19日當時在自家主場林口國體大體育館打出38分、25籃板、9助攻、4阻攻，當時的對手為新北中信特攻，助雲豹隊獲得開季首勝。

然而這張澄清貼圖還是錯誤的，主要右下角的對手為台鋼獵鷹，霍華德是在去年12月16日主場與台鋼獵鷹交手唯一一次，當時的數據是21分、13籃板，也就是整個原本推文的圖，不僅數據錯誤，連對手都是錯的，顯然是有人故意製造假貼圖，在NBA明星賽期間，不知用意為何？

美國 鬥毆

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