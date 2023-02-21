T1聯盟／被誤認大亂鬥台啤助教 網紅「統神」：這是P圖吧？

台啤英熊上周末和桃園雲豹爆發大型肢體衝突，英熊助理教練林玠禾衝進場追打雲豹後衛陳孝榕令球迷印象深刻，林玠禾過往的火爆脾氣也被挖出。部分球迷關注的另一個焦點是，林玠禾的外貌神似知名實況主「統神」張嘉航，讓張嘉航當晚開直播澄清自己並非本人。

張嘉航曾在2021年12月4日中信特攻主場開幕戰，擔任反毒嘉賓。統神在直播時表示有關注到這場衝突，有網友貼出影片截圖，留言表示以為統神也參與這場衝突。對此統神表示，「重點是網友，不知道是P圖還是怎樣子？他說台啤打架的人長這樣，可是我覺得這是P圖吧？哪有人長得那麼像我？」

統神隨後看影片確認兩人長相，他看完後直言，「這根本不像啊！這哪有像我？不像好不好！」、「什麼統神敢打不承認阿，關我屁事啊」。

林玠禾事後遭聯盟禁賽30場、罰款30萬，英熊球團也追加10萬元罰款。他過往也曾參與多起衝突，2008年SBL台啤對裕隆時，林玠禾賽後企圖對裁判揮拳，被禁賽10場罰款2萬元。2009年2月8日台啤對台灣大雲豹在第四節爆發衝突，林玠禾同樣也衝進場鬥毆，剩餘球季遭禁賽，還被罰款10萬元。