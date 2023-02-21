UBA／女籃板灌籃高手！台科大五虎將拚最後2場

季前雖報名14名選手，台灣科大實際只有7名球員征戰111學年富邦人壽UBA公開女一級，但隊上「得分后」陳芷英預賽尾聲傷到膝蓋，十字韌帶斷裂下賽季提前報銷，昨天複賽第3戰葉致彤又撞到頭部，台科大從「七仙女」、「六金釵」到今天的「五虎將」，最終在5人都打滿下以27：80敗給北市大學。

今天戴著護頸的葉致彤，北一女中時期頭部就曾撞傷，昨天又遇意外，她正向說，所幸沒傷到頸椎，戴上護頸是多一層保護作用，只是明天複賽最終戰也無法上場，只能請5名隊友繼續撐場。

台科大「五虎將」都來自HBL名校，李若瑋和菜鳥陳佳妤來自陽明高中，呂佳諺出自南山高中，王禹雯高中三年都隨永仁高中踏上台北小巨蛋決賽舞台，艾郁婕是普門中學代表。

高中就是「鐵人」型球員的呂佳諺苦笑說，球隊人力吃緊，除了要小心別再受傷，還要注意犯規，但昨天她兩腳踝各扭到一次，今天右腳踝又扭到，「今天是說不要受傷就好，我也說如果不要一直跪應該沒事，結果還是一直跪。」

今年人力格外吃緊的台科大，6強複賽吞下5連敗，賽後要再回學校上課的呂佳諺提到，陳芷英若沒受傷，球隊會以第5名為目標，但傷情太嚴重，只能展望明年，「明年會再收4個，就不會那麼累了，可以再拚一下！」