UBA／女籃板灌籃高手！台科大五虎將拚最後2場
季前雖報名14名選手，台灣科大實際只有7名球員征戰111學年富邦人壽UBA公開女一級，但隊上「得分后」陳芷英預賽尾聲傷到膝蓋，十字韌帶斷裂下賽季提前報銷，昨天複賽第3戰葉致彤又撞到頭部，台科大從「七仙女」、「六金釵」到今天的「五虎將」，最終在5人都打滿下以27：80敗給北市大學。
今天戴著護頸的葉致彤，北一女中時期頭部就曾撞傷，昨天又遇意外，她正向說，所幸沒傷到頸椎，戴上護頸是多一層保護作用，只是明天複賽最終戰也無法上場，只能請5名隊友繼續撐場。
台科大「五虎將」都來自HBL名校，李若瑋和菜鳥陳佳妤來自陽明高中，呂佳諺出自南山高中，王禹雯高中三年都隨永仁高中踏上台北小巨蛋決賽舞台，艾郁婕是普門中學代表。
高中就是「鐵人」型球員的呂佳諺苦笑說，球隊人力吃緊，除了要小心別再受傷，還要注意犯規，但昨天她兩腳踝各扭到一次，今天右腳踝又扭到，「今天是說不要受傷就好，我也說如果不要一直跪應該沒事，結果還是一直跪。」
今年人力格外吃緊的台科大，6強複賽吞下5連敗，賽後要再回學校上課的呂佳諺提到，陳芷英若沒受傷，球隊會以第5名為目標，但傷情太嚴重，只能展望明年，「明年會再收4個，就不會那麼累了，可以再拚一下！」
公開女一級6強複賽採單循環，取戰績前4的隊伍晉級最終4強，尋求4連霸的世新大學和文化大學都已提前拿到下月的台北小巨蛋決賽門票。
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