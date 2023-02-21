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T1聯盟／雲豹董事長參戰攻擊林玠禾 哈孝遠：祝他不會有痛風

聯合新聞網／ 綜合報導
哈孝遠發文指出進場踹人的劉晉良為雲豹隊董事長。 截圖自哈孝遠IG
哈孝遠發文指出進場踹人的劉晉良為雲豹隊董事長。 截圖自哈孝遠IG

T1聯盟台啤英熊與桃園雲豹上周末在球場上爆發肢體衝突，聯盟昨天公布衝突事件懲處，其中雲豹「球團成員」劉晉良從觀眾席衝入球場，攻擊台啤助理教練林玠禾，遭判罰20萬元整，並禁賽10場，聯盟也建議雲豹球團調整其職務。不過事實上他是桃園雲豹董事長，台啤GM哈孝遠今天凌晨就在IG發文暗酸聯盟帶風向。

哈孝遠在IG發布現場球迷拍攝的畫面，身穿西裝的劉晉良衝進場內出腳攻擊林玠禾。哈孝遠寫道：「劉董從觀眾席跳下加入戰局接著一頓輸出，不管倒在地上的是智障助理教練林玠禾還是帥哥裁判謝上謙，他都是人擋殺人，佛擋殺佛！整個動作行雲流水，最後消失在夜色之中⋯⋯」

「像這樣只重義氣不顧身份的偉大行為，聯盟竟然只稱呼他『球團人員』⋯⋯簡直太不給面子了！祝福劉晉良董事長腳骨勇健，永遠不會有痛風困擾～」

哈孝遠隨後又在限時動態寫道，「劉董懂踹！」、「董仔？球團人員？」、「帶風向真的好燒錢喔！還好有董仔在，不怕～董仔好大我好大！」暗酸聯盟只敢稱劉晉良為球團人員。

貼文留言區有人支持寫道：「難怪聯盟只敢說是工作人員不敢說是董事長，可能也怕怕被踹…」、「根本武打巨星」、「掏錢請魔獸來時就「劉董」，出腳踹人時要罰時就「球團成員」，怎麼差那麼多啊，騙不懂的人嗎？」

不過也有許多球迷質疑哈孝遠：「你家助教先衝出去的欸，哈Gm」、「少來了啦 要不是你沒痛風 你也衝下去了啦」。

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