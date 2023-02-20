T1聯盟／還原衝突現場盼事件平息 蔣淯安：很遺憾也抱歉

台啤英熊和桃園永豐雲豹昨天爆發T1聯盟史上最大鬥毆事件，今天當事者之一的蔣淯安現身T1聯盟明星賽媒體日，他親自「還原現場」，解釋衝突前的情境，同時為衝突事件感到遺憾與抱歉，盼事件平息結束。

「發生這些事情和衝突很遺憾，當下知道對方有些動作和手勢，我去了解一下，要拚戰到最後，防守強度要繼續，畢竟我們輸了，還有一分多鐘，我就是要防守我到最後一刻。」蔣淯安說。

外界針對蔣淯安防守雲豹後衛陳孝榕過程中說「我來」解讀，有一說是他要「處理」陳孝榕，他今天也主動解釋，說「我來」是和隊友換位防守時要對位的溝通和提醒，但對後續防守過多、動作過大導致衝突發生感到遺憾。

兩軍前一度1月8日交手，蔣淯安第二節最後51秒切入時撞到雲豹林宜輝手肘，骨呈現不規則形狀傷勢，且傷口很深，總共縫了3層、共計21針，她表示眉傷雖已拆線，但還沒完全康復，「當下又被攻擊到這地方，當下情緒比較不好，產生後續的衝突，很遺憾也抱歉。」

表情嚴肅的蔣淯安最後表示，希望衝突事件可以平息結束，「讓事情過去吧。」