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T1聯盟／還原衝突現場盼事件平息 蔣淯安：很遺憾也抱歉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蔣淯安（中）和「魔獸」霍華德明星賽媒體日互動。記者侯永全／攝影
蔣淯安（中）和「魔獸」霍華德明星賽媒體日互動。記者侯永全／攝影

台啤英熊和桃園永豐雲豹昨天爆發T1聯盟史上最大鬥毆事件，今天當事者之一的蔣淯安現身T1聯盟明星賽媒體日，他親自「還原現場」，解釋衝突前的情境，同時為衝突事件感到遺憾與抱歉，盼事件平息結束。

「發生這些事情和衝突很遺憾，當下知道對方有些動作和手勢，我去了解一下，要拚戰到最後，防守強度要繼續，畢竟我們輸了，還有一分多鐘，我就是要防守我到最後一刻。」蔣淯安說。

外界針對蔣淯安防守雲豹後衛陳孝榕過程中說「我來」解讀，有一說是他要「處理」陳孝榕，他今天也主動解釋，說「我來」是和隊友換位防守時要對位的溝通和提醒，但對後續防守過多、動作過大導致衝突發生感到遺憾。

兩軍前一度1月8日交手，蔣淯安第二節最後51秒切入時撞到雲豹林宜輝手肘，骨呈現不規則形狀傷勢，且傷口很深，總共縫了3層、共計21針，她表示眉傷雖已拆線，但還沒完全康復，「當下又被攻擊到這地方，當下情緒比較不好，產生後續的衝突，很遺憾也抱歉。」

表情嚴肅的蔣淯安最後表示，希望衝突事件可以平息結束，「讓事情過去吧。」

根據聯盟今天中午公布的懲處，蔣淯安處罰款2萬5千元並禁賽1場，衝進場對陳孝榕追打的英熊助理教練林玠禾處罰款30萬元整、禁賽30場，並將提交常務理事會，建議撤免林玠禾理事職務；雲豹則有包括陳孝榕在內的5球員和1位隊職員遭懲處。

蔣淯安（右）和盧捷閔將在明星賽當隊友。記者侯永全／攝影
蔣淯安（右）和盧捷閔將在明星賽當隊友。記者侯永全／攝影

台啤 蔣淯安

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