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T1聯盟／雲豹隊友遭禁賽 霍華德：不該發生
台啤英熊隊和桃園永豐雲豹隊昨天發生T1聯盟史上最大衝突，今天中午聯盟發布懲處公告，雲豹包括陳孝榕、盧捷閔、曾品富、羅振峰和黃奕勝都遭禁賽和罰款處分，昨天遭奪權出場的「魔獸」霍華德今天強調，衝突根本不該發生，裁判應該控制好比賽和保護球員，讓T1聯盟成為台灣最好聯盟。
T1聯盟首度舉辦的明星賽將在28日登場，今天舉辦媒體日曝光明星賽戰袍，兩隊球員也首度「合體」熟悉彼此，包括懲處主角的蔣淯安、盧捷閔也同場，獲得明星賽人氣王的霍華德和隊友艾夫伯也一同現身。
昨天霍華德和艾夫伯都因進場勸架遭驅逐出場，球團今天懲處公告表示，兩人都是要阻止衝突擴大，經檢視畫面確認不進行後續禁賽及懲處。
霍華德提到，不只雲豹，很多球隊都抱怨過裁判問題，「比賽應該更受到控制，我們不想看到這些。」他強調，昨天的衝突根本不該發生，陳孝榕是很年輕的球員，會想捍衛自己，雲豹成員也會想保護隊友，重點是裁判可以將比賽控制更好，避免後續肢體接觸和衝突的擴大。
「我們希望這個聯盟持續成長，大家應該要保護球員、保護聯盟，讓球迷來看比賽，我們不希望任何球員受傷，我們不希望有任何負面的消息，我們是很多小孩的榜樣，很多孩子在看比賽。」霍華德強調，T1是職業聯盟，應該要能保護球員，避免產生任下負面消息，努力成為台灣最好的職籃比賽。
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