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T1聯盟／自稱是鬥毆懲處的「受害者」 雲豹不服將提上訴

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
T1職籃傍晚進行桃園雲豹對戰台啤英熊比賽爆發嚴重衝突，終場前50.3秒雲豹陳孝榕揮肘擊中英熊蔣淯安，令英熊教練林玠禾暴衝進入場內，兩人形成互毆局面，但雙方板凳清空，推擠成一團，成為T1聯盟史上爆發最嚴重的衝突事件。記者林伯東／攝影
T1職籃傍晚進行桃園雲豹對戰台啤英熊比賽爆發嚴重衝突，終場前50.3秒雲豹陳孝榕揮肘擊中英熊蔣淯安，令英熊教練林玠禾暴衝進入場內，兩人形成互毆局面，但雙方板凳清空，推擠成一團，成為T1聯盟史上爆發最嚴重的衝突事件。記者林伯東／攝影

台啤英熊和桃園永豐雲豹昨天爆發T1聯盟史上最大鬥毆事件，今天聯盟懲處出爐，雲豹包括陳孝榕、盧捷閔、曾品富、羅振峰和黃奕勝都遭禁賽處分，今天雲豹公關長蔡沁瑜喊冤，稱雲豹是懲處的「受害者」，將向聯盟提出上訴，盼有更好協調機制。

根據聯盟今天中午公佈的懲處，球員以做出揮手舉動的陳孝榕處罰最重，除罰款5萬另禁賽3場，盧捷閔、羅振峰、曾品富都是罰款5萬、禁賽3場，黃奕勝罰款2萬5、禁賽1場，球團成員劉晉良罰款20萬元整並禁賽10場。

今天下午正好是T1聯盟排定的明星賽媒體日，事件主角盧捷閔和蔣淯安都現身台藝大體育館，昨天當下遭奪權的「魔獸」霍華德和艾夫伯也現身，但球團下「封口令」，由蔡沁瑜統一發言。

蔡沁瑜表示，聯盟公告出來，感到遺憾也無奈，本來甚至想把霍華德、艾夫伯和盧捷閔帶離球場，但站在尊重聯盟角度，仍讓今天媒體日順利進行，但也會提出上訴，盼在符合「比例原則」下有更好結果。

根據聯盟公告，台啤後衛蔣淯安處罰款2萬5千元、禁賽1場，衝進場追打陳孝榕引發鬥毆的助理教練林玠禾罰款30萬元整、禁賽30場。

蔡沁瑜提出，就懲處結果，雲豹是「受害者」，主力球員直接被禁賽3場，對拉出3連勝的雲豹是很大傷害，對球隊拚季後賽也是很大影響。她表示，聯盟是就「動手」的球員處分，但雲豹認為要看到事情的主因，畢竟英熊助理教練衝上前，她形容說：「將心比心，有人衝到你家打人了，要不要保護自己家人？」

蔡沁瑜表示聯盟今天下午將召開理事會，將由總經理張建偉爭取上訴，盼理性溝通下有圓滿結果。

T1職籃傍晚進行桃園雲豹對戰台啤英熊比賽爆發嚴重衝突，終場前50.3秒雲豹陳孝榕（右三）揮肘擊中英熊蔣淯安，令英熊教練林玠禾暴衝進入場內，兩人形成互毆局面，但雙方板凳清空，推擠成一團，成為T1聯盟史上爆發最嚴重的衝突事件。記者林伯東／攝影
T1職籃傍晚進行桃園雲豹對戰台啤英熊比賽爆發嚴重衝突，終場前50.3秒雲豹陳孝榕（右三）揮肘擊中英熊蔣淯安，令英熊教練林玠禾暴衝進入場內，兩人形成互毆局面，但雙方板凳清空，推擠成一團，成為T1聯盟史上爆發最嚴重的衝突事件。記者林伯東／攝影
T1職籃傍晚進行桃園雲豹對戰台啤英熊比賽爆發嚴重衝突，終場前50.3秒雲豹陳孝榕揮肘擊中英熊蔣淯安（左三），令英熊教練林玠禾暴衝進入場內，兩人形成互毆局面，但雙方板凳清空，推擠成一團，成為T1聯盟史上爆發最嚴重的衝突事件。記者林伯東／攝影
T1職籃傍晚進行桃園雲豹對戰台啤英熊比賽爆發嚴重衝突，終場前50.3秒雲豹陳孝榕揮肘擊中英熊蔣淯安（左三），令英熊教練林玠禾暴衝進入場內，兩人形成互毆局面，但雙方板凳清空，推擠成一團，成為T1聯盟史上爆發最嚴重的衝突事件。記者林伯東／攝影

蔣淯安 台灣啤酒英熊 桃園雲豹 T1聯盟 鬥毆

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