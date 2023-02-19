T1聯盟／天母大亂鬥！網友驚這個人怎麼超冷靜 原來是這原因

T1聯盟今天桃園雲豹作客台啤英啤的比賽，發生兩隊火爆衝突場面，場上原本是雲豹隊陳孝榕與英熊隊蔣淯安兩人拳腳相向，但因英熊隊教練林玠禾衝出來追打陳孝榕，一路追到雲豹球員席才演變成兩隊群毆的場面，網友形容這是「天母大亂鬥」事件，但卻驚訝過去一向是球隊急先鋒，不論是批評裁判還罵對手都是帶頭衝的經理哈孝遠，居然是冷靜坐在一旁，覺得這畫面太不可思議。

從電視拍攝的畫面，哈孝遠不僅冷靜，還一直坐在椅上未起身，由於正好有球隊啦啦隊在面前，看到這一幕，就有網友說了，「衝突裡面最讓人意外的場面」、更有人笑稱，「看來男人還是誠實的，有妹就夠了。」更有人點名問「18正妹是誰啊？」

哈孝遠在去年11月27日對抗高雄海神比賽，才因「賽事進行中多次向場內裁判激烈抗議，干擾賽事進行，並於賽後因不滿高雄全家海神主場主持人以麥克風干擾場上球員，向主持人激烈抗議。」被罰款5萬元；網友表示他怎麼今天如此會冷靜？

不過，賽後記者會正是由哈孝遠出面代替球隊致歉，並表示要嚴懲自己球隊教練及球員，但提及為何沒一馬當先衝出去，他笑說，「因為我有痛風，只能坐在那裡，你以為我衝得上去喔！」

T1爆衝突 台啤哈孝遠致歉：將嚴懲球員和教練

T1職籃桃園雲豹和台啤英熊之戰，今天爆發史上最嚴重衝突，12人被驅逐出場。台啤總經理哈孝遠對球迷、聯盟及雲豹三方致歉，並會對助理教練林玠禾和相關球員嚴厲處分。

哈孝遠說：「球員在場上的衝突是難免的，也是籃球比賽的一部分，但我們的助理教練衝上去要打對方球員，這是絕對不允許也不對的事情。」

哈孝遠並說：「站在球團的立場，這沒什麼好解釋的，就是要跟大家道歉，不論是對雲豹球團、聯盟、球迷來說，都是很不好的示範，等到聯盟公布相關的處分後，台啤球團一定會再追加我們自己的內部懲處。」

這場比賽雙方在勝負已分時，在終場前50秒大打出手。哈孝遠表示：「球員在場上難免會有情緒激昂的時候，但裁判宣布奪權出場的名單，和我們自己看影片判斷的人有些出入，這部分會再跟聯盟討論。」

不過，哈孝遠話鋒一轉說：「各隊都找越來越好的洋將，比賽內容也越打越好看，大家都努力提升比賽的素質，也希望聯盟這邊，不論是裁判、後勤部分，也能跟上球團的腳步。」(中央社)