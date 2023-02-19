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T1聯盟／爆最大衝突！12人遭驅逐勸架也入列 霍華德發聲了

T1聯盟／助教衝進場爆衝突 英熊道歉並加重懲處

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英熊助理教練林玠禾（左）成衝突主角。記者林伯東／攝影
英熊助理教練林玠禾（左）成衝突主角。記者林伯東／攝影

台啤英熊和桃園永豐雲豹今天第四節末爆發T1聯盟最大衝突，比賽中斷將近20分鐘，造成衝突擴大的「主角」英熊教練林玠禾成眾矢之的，英熊總經理哈孝遠賽後嚴肅致歉，並強調球團將加重懲處。

「還是要很嚴肅的和大家致歉，球員在場上發生衝突，比較遺憾會有鬥毆狀況，這是偶爾難免發生的事情，但我們助理教練先衝過去，對對方球員做出出手動作，這是絕對錯誤。」哈孝遠正色說，不論對雲豹球團、球迷和聯盟都要致歉。

衝突發生在第四節最後50.3秒，當時雲豹已取得120：102大幅領先，雲豹主將霍華德、艾夫伯都已下場休息；陳孝榕護球動作往蔣淯安臉上招呼，雙方衝突後英熊教練林玠禾衝進場追打陳孝榕，雲豹板凳席的盧捷閔和林宜輝都加入衝突行列，英熊也有球員跑到雲豹板凳席，場面一陣混亂。

哈孝遠表示，球團一定會有內部的「嚴厲懲處」，會等到聯盟處置後，再公布球隊自己的另外懲處，「這兩天會再做內部調整開會，再去公布要怎麼懲處助理教練。」

哈孝遠也提到，裁判宣布奪權人員，和英熊球團回放看影片的人員有些出入，後續還要和聯盟作討論。

「大家很辛苦，不管聯盟、裁判和球團，大家都很努力想把T1聯盟做好，還是希望大家能一起進步。」哈孝遠說，聯盟來了霍華德如此頂級球員，各隊找的外援也愈來愈好，希望聯盟裁判和後勤部隊可以更努力，跟上現在比賽內容。

台啤 桃園雲豹

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