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T1聯盟／爆最大衝突！12人遭驅逐勸架也入列 霍華德發聲了

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T1聯盟／衝突遭驅逐 霍華德：我是和平主義者

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
T1職籃傍晚進行桃園雲豹對戰台啤英熊比賽，雲豹霍華德（右）單場拿下28分，英熊蔣淯安（左）單場拿下27分。記者林伯東／攝影
T1職籃傍晚進行桃園雲豹對戰台啤英熊比賽，雲豹霍華德（右）單場拿下28分，英熊蔣淯安（左）單場拿下27分。記者林伯東／攝影

台啤英熊和桃園永豐雲豹今天爆發T1聯盟最大衝突，比賽中斷將近20分鐘，裁判當場宣判兩隊合計11人遭驅逐，聯盟賽後宣布，雲豹再多1人遭驅逐，總計12人。

衝突發生在第四節最後50.3秒，當時雲豹已取得120：102大幅領先，包括霍華德、艾夫伯都已下場休息；陳孝榕護球動作往蔣淯安臉上招呼，雙方衝突後英熊教練林玠禾衝進場追打陳孝榕，雲豹板凳席的盧捷閔和林宜輝都加入衝突行列，英熊也有球員跑到雲豹板凳席，場面一陣混亂。

衝突中陳孝榕上衣遭扯破，當下裁判先宣判蔣淯安和陳孝榕雙雙違反運動精神犯規，接續經過錄影回放檢視，英熊包括林玠禾和球員曹薰襄、黃鎮、蔣淯安和梁浩真都遭驅逐，雲豹則是2位團隊成員在內的6位成員被驅逐，包括體能教練維達斯、林宜輝、霍華德、艾夫伯、曾品富、陳孝榕和未登錄的黃奕勝都在驅逐行列。

雲豹今天以120：108擊敗英熊，隊史首度3連勝，但焦點卻因最後衝突蒙塵，教練劉嘉發直言如此狀況大家都不樂見，但說實話，原本是兩個「小後衛」的對抗，但英熊教練衝進場，的確讓球員感到害怕，「我們是想阻止傷害發生，不是要互毆，我們會感到緊張，基本上是這樣子。」

成為驅逐一員的霍華德也說，看到衝突讓人難過，他和艾夫伯也只是想把隊友拉開、確保隊友不被攻擊，「我和艾夫伯是和平主義者，想去勸架，卻把我們驅逐，這並不恰當。」

霍華德多次強調，控制好比賽和球員情緒是裁判的責任，裁判應該要更能掌控場面。

陳孝榕（右）是衝突主角之一。記者林伯東／攝影
陳孝榕（右）是衝突主角之一。記者林伯東／攝影

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