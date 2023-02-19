T1聯盟／「魔獸」霍華德遭驅逐！雲豹隊史首度3連勝爆衝突

桃園雲豹上度造訪天母體育館以3分差敗給台啤英熊，相隔一個月復仇，「魔獸」霍華德上半場就攻下全場最高19分、全場28分，搭配另名外援艾夫伯36分，聯手以120：108踢館成功，農曆年後收下隊史最長3連勝，縮小和台中太陽差距，但兩人比賽尾聲雙雙遭驅逐出場。

今天天母體育館有3546名球迷進場，霍華德介紹出場仍獲得響亮歡呼，他也以表現回應球迷，上半場就有19分、7籃板，搭配艾夫伯16分，助隊半場取得62：46領先。

英熊下半場靠隊長蔣淯安追分，前兩節僅拿2分的他第三節連飆外線，單節灌進14分，助隊將差距縮小到78：87；蔣淯安第四節再連進2記三分球，助隊將差距追到84：92，但林宜輝、艾夫伯和盧捷閔聯手外線開火，雲豹單節5記三分球穩住領先，霍華德再上演雙手爆扣，讓球隊奠定勝局，而落後的台啤則是在一路落後下，最後衝突時將積怨爆發開來。

前兩節上場19分鐘的霍華德，第三節僅上5分25秒，出手1次沒分數進帳，但第四節以百分百命中率再貢獻9分，全場28分、14籃板，艾夫伯36分，盧捷閔三分球11投7中攻下23分。

英熊以隊長蔣淯安27分最高，但他最後50秒和雲豹後衛陳孝榕發生衝突，兩方都有球員衝進場，讓比賽中斷近10分鐘。

衝突發生在最後50.3秒，陳孝榕護球動作往蔣淯安臉上招呼，雙方衝突後英熊教練林玠禾衝進場追打陳孝榕，雲豹板凳席的盧捷閔和林宜輝都加入勸阻行列，英熊也有球員跑到雲豹板凳席，場面一陣混亂。

衝突中陳孝榕上衣遭扯破，比賽中斷將近20分鐘，最終英熊連同教練團共有5人遭驅逐，雲豹包括霍華德、艾夫伯等6人也遭驅逐出場。