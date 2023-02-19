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T1聯盟／爆最大衝突！12人遭驅逐勸架也入列 霍華德發聲了

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T1聯盟／火爆場面！台啤助教追打雲豹球員 霍華德也被逐出場

聯合新聞網／ 綜合報導
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T1聯盟比賽，桃園雲豹於今天作客台啤英熊主場，霍華德出賽帶領雲豹隊一路領先有機會奪下3連勝，但在比賽剩下最後50.36秒，雲豹以120：102領先之際，雲豹組織一次進攻時，控球的陳孝榕疑似出拐子打中台啤球員蔣淯安，蔣淯安也回手要打陳孝榕，兩人便在場上互毆，而台啤教練團之中，助理教練林玠禾突然衝上前追打陳孝榕，一路從半場打到雲豹球員席，結果雙方球員打成一團亂，連霍華德也在一旁看得傻眼，此一衝突使得比賽中斷。

裁判在檢視重播後現場宣布，林玠禾等所有出手球員驅逐出場，其中霍華德雖未出手但因板凳球員進入場中，屬於板凳清空球員，連帶逐出場處分，計台啤5人，雲豹6人被罰出場，在處分過後比賽繼續進行，雲豹仍是以120：108獲勝，但預計賽後聯盟將再檢視責任，還會有開罰動作。

【記者曾思儒／報導】台啤英熊今天主場迎戰「魔獸」霍華德領軍的桃園永豐雲豹隊，雲豹在霍華德和艾夫伯領軍下取得大幅領先，但比賽讀秒階段雙方後衛蔣淯安和陳孝榕爆發衝突，兩方都有球員離開板凳區，比賽因此中斷超過15分鐘，霍華德還因此遭驅逐出場。

衝突發生在第四節最後50.3秒，當時雲豹已取得120：102大幅領先，包括霍華德、艾夫伯和盧捷閔，陳孝榕護球動作往蔣淯安臉上招呼，雙方衝突後英熊教練林玠禾衝進場追打陳孝榕，雲豹板凳席的盧捷閔和林宜輝都加入衝突行列，英熊也有球員跑到雲豹板凳席，場面一陣混亂。

衝突中陳孝榕上衣遭扯破，當下裁判先宣判蔣淯安和陳孝榕雙雙違反運動精神犯規，接續經過錄影回放檢視，英熊包括林玠禾和球員曹薰襄、黃鎮等5人遭驅逐，雲豹則是2位團隊成員在內的6位成員被驅逐，包括林宜輝、霍華德和艾夫伯都在驅逐行列。

霍華德被逐出場。 擷圖自畫面
霍華德被逐出場。 擷圖自畫面

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