PLG／夢想家祭高強度包夾 林書豪透露開賽就扭傷雙腳踝

高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪在今天出戰台新夢想家隊之戰，雖然繳出16分、12籃板的雙十數據，但全場僅送出5助攻還發生7次失誤，比賽過程中也多次被拍到被撞倒地時懊惱的表情，林書豪賽後也透露其實開賽時就扭傷了左、右腳踝，「但這就是籃球，確實會有一點情緒。」

林書豪今天再戰夢想家，對手從開賽就祭出高強度的身體對抗，讓他從首節就多次重摔在地，進攻端也打得不如首秀順暢，最終鋼鐵人也以11分差距不敵夢想家，讓林書豪賽後直言對於自己的表現感到不滿意，不論是命中率還是處理球上，都必須要有更好表現。

林書豪也透露，其實在比賽開打後沒多久就已經扭傷兩腳腳踝，談到對手的高強度碰撞，他也直言這對他來說是一種尊重，至於傷勢也不會影響到下禮拜的賽程，「來這裡我不想受傷，被打的時候肯定會需要深呼吸一下，冷靜一下，今天一開始兩腳就扭了，但這就是籃球，肯定會有情緒吧。」

今天比賽過程中，林書豪也與連續兩場與他對位的吳永盛有不少言語交流，談到兩人的競爭時，他則說：「從他不知道幾歲，可能是中學，跟我的訓練師一起看他一直往上，打CBA到來到這邊，我們會競爭、會打比賽，但真正的意義是看他成長，非常驕傲的感覺。」

而今天也是林書豪加盟PLG後的首場客場賽事，他除了給與夢想家防守很高的評價外，也直言夢想家有很棒的主場氛圍，「我非常喜歡打客場，不知道為什麼，我會覺得，夢想家觀眾非常支持他們，這是非常棒的主場環境，非常好玩。」