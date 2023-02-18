PLG／前一次交手遭震撼教育 夢想家改變策略封鎖林書豪

前一次在鳳山與高雄17直播鋼鐵人隊交手吞下敗仗的台新夢想家隊，今天回到主場再戰鋼鐵人，在成功限制住鋼鐵人攻勢，並讓林書豪全場僅攻下16分並送出5助攻還發生高達7次失誤，最終也順利拿下勝利。夢想家總教練賴柏霖賽後也直言，前一次交手確實讓林書豪「震撼教育」，不過本周也設定了一些防守策略，球員也徹底執行，成為贏球關鍵。

前一次作客鳳山主場讓林書豪拿下21分、13助攻的夢想家，今天回到主場再戰鋼鐵人也祭出成功的防守策略，從開賽就帶給林書豪高強度的身體對抗，讓他全場出手13次僅命中3球，且3顆進球都是在第二節時拿下，其他得分都是透過罰球取得，其中第三節更是讓林書豪一分未得。

對於今天成功限制林書豪的得分，還讓他助攻數降到僅剩5次，並發生高達7次失誤，夢想家總教練賴柏霖賽後表示，「經過上一次客場給我們的震撼教育，我們針對他本周花很多時間設定一些防守策略，目的就是讓他減少破壞力，不僅是他的個人能力還有串連，他的加入讓鋼鐵人成為另外一支球隊，有效限制他會有一定的效果。」

至於連續兩場比賽負責對位林書豪的吳永盛則也將成功防守林書豪歸功給教練團的策略設定，「上禮拜第一次對到他，不是那麼熟悉，經過一個禮拜演練，針對他的特性，設定一些不讓他那麼舒服處理球的策略，很開心能拿下這場球。」