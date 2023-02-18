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PLG／林書豪來台首秀表現亮眼 中國媒體狂讚台灣職籃

中央社／ 台北18日電
林書豪。 報系資料照
林書豪。 報系資料照

台裔籃球名將林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人首戰表現亮眼，中國媒體「搜球吧」13日報導讚譽林書豪來台首秀令人激賞，更狂讚台灣職籃的行銷等方面比中國CBA聯賽好太多。

報導指出，林書豪加盟戰績墊底鋼鐵人的首戰上場41分鐘，共計23投8中狂砍21分6籃板13助攻，幫助球隊贏得關鍵一勝。

報導說，這場球林書豪的表現非常出色，打得也很精彩，差點兒勇奪大三元，並說林書豪與同樣曾在美國職籃NBA征戰，目前也在台灣打球的霍華德（Dwight Howard）截然不同。

報導指出，畢竟霍華德是個說英語的老外，林書豪確實是在台灣更受歡迎，而且這位昔日締造「林來瘋」輝煌的球員，一旦上場確實是腳踏實地並且兢兢業業好好打球。

報導說，看完林書豪在台灣獲得的待遇，不得不感慨，台灣的聯賽勝過中國的CBA，「這根本就不是一個級別的」。

報導指出，林書豪的高雄鋼鐵人首秀共吸引5321位球迷到場觀戰，票房的收入是人民幣（下同）103萬元（約新台幣455萬元），現場販售的周邊商品進帳22萬9000元，總收入126萬元。

報導說，之前曝光他在這個聯賽的年薪約莫50萬美元（約新台幣1520萬元），換算成人民幣相當於341萬，而林書豪一場就幫球隊入帳126萬，估計打完3場比賽，球隊付給林書豪的工資就回本了，剩下都是白賺的。

報導指出，姑且不論籃球實力，台灣職籃的商業經營比CBA強十倍百倍，人家一場周邊就可以賺幾十萬，CBA有這種商業運營和頭腦，怎麼還會走到現在這種困窘的地步，各個俱樂部怎麼還會缺錢呢？

報導說，其他包括觀眾的熱情，啦啦隊的品質與燈光秀，CBA都比不了，甚至球進籃框隨即噴氣的噱頭，凡此種種都值得CBA學習。

報導指出，還有對方的球衣設計、轉播素質、地板等等皆足堪效法，還說「CBA的球衣也看不出什麼設計，全是一個模板的，而人家的各種衍生品都做得很不錯」。

報導反問，如果中國籃球和CBA真的有這種商業頭腦妥善經營，必定更具影響力，還會走到現在這一步嗎？

PLG 高雄鋼鐵人 林書豪

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