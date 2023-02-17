SBL／本周移師高雄鳳山開打 致贈六龜高中籃球30顆

第20屆SBL本周前往高雄鳳山體育館進行為期兩周賽程，18日下午4點台灣啤酒隊出戰裕隆納智捷隊場次特別安排高雄市六龜高中合唱團進行表演，並與高雄市政府運發局及大會指定用球CONTI公司共同進行偏鄉籃球公益活動贈球儀式，捐贈30顆籃球給六龜高中學生上課使用。

高雄市六龜高中合唱團成立於2009年莫拉克風災後，透過歌唱幫助師生走出災後陰霾，近年來已成為國內知名學生合唱團，多次受邀前往國內外大型活動演出，本屆SBL特別邀請六龜高中合唱團前來鳳山體育館進行開場表演，藉由同學們唱出自信與夢想的歌曲，為全體參賽球員加油。

中華籃球協會推廣台灣各縣市籃球運動發展，關懷偏鄉地區也是不可或缺的一環，18日除了邀請六龜高中合唱團現場演唱外，並進行六龜高中贈球儀式，感謝高雄市政府運發局的鼎力協助及CONTI公司共襄盛舉，捐贈30顆籃球供六龜高中學生體育課使用，未來籃協將持續進行偏鄉公益計畫，造福更多學校提升籃球裝備。

第20屆SBL第二階段賽程將於今天起在高雄鳳山體育館進行兩周共計6天賽事，裕隆納智捷、臺灣銀行、台灣啤酒、彰化柏力力4支參賽隊伍將在鳳山產生本階段冠軍，歡迎南部地區喜愛SBL的球迷踴躍進場為支持的球隊加油。