T1聯盟／狠酸魔獸率雲豹10連敗 歐尼爾：我在台灣不可能輸
NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）去年才開酸「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台打球像跟健身一樣簡單，事後雖然隔空向霍華德道歉，但他近期上節目時又忍不住提到魔獸在雲豹隊的連敗紀錄。
霍華德加盟後，雲豹一度吞下10連敗，目前3勝11敗T1聯盟墊底。這樣的戰績再度吸引歐尼爾的酸言酸語，「有人傳給我，他們的連敗紀錄。我在台灣不可能輸任何人，要怎麼做才會在台灣連敗？拜託，你在台灣不能連敗。」
雖然雲豹目前仍墊底，但農曆春節回來後中止10連敗，霍華德上周還砍下28分22籃板14助攻，率領雲豹搶下2連勝，本周日將作客台啤英雄隊主場，力拚3連勝。
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