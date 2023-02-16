UBA／男一級8強25日登場 31連勝政大拚保不敗金身

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽，25日起8強在台北體育館4樓登場，除衛冕軍政治大學等6隊上屆複賽班底，還有重返8強的輔仁大學及文化大學，賽事一路戰到3月4日，力爭躋身下月台北小巨蛋決賽的4張門票。

上屆前3強依然穩固，預賽第3階段就鎖定晉級，直指首度3連霸的政治大學，預賽15戰唯一不敗，團隊得分、命中率、籃板、助攻領先群雄，攻守俱佳推進隊史31連勝，而都有即戰力新血注入的世新大學、健行科大，陣容磨合愈到位，保有衝擊王座的籌碼。

熟面孔台灣師大及台灣藝大，本屆持續尋求突破，目標搶進時隔多年的4強行列，有大四學長先發群坐鎮的輔仁大學及文化大學，開季展現氣勢及企圖心，重返8強乃至更上層樓的挑戰正要開始，複賽常客國立體大則是靠著上階段關鍵一役「準絕殺」驚險搭上8強末班車。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，複賽賽程即將開始，除了要激勵所有晉級的隊伍和選手們相信自己「絕對可以」，在賽場上持續突破及全力發揮，為邁進最終4強的更高榮譽共同努力，同時也號召所有球迷們進場應援或鎖定轉播，為喜愛的隊伍及球員們加油打氣，感受全台最熱血沸騰的學生籃球賽事魅力。

除28日休兵外，7天共28場賽事全程轉播，電視看緯來體育台、MOD緯來精采台，網路直播則在LINE TODAY，也能隨時透過大專體總YouTube影音平台SSUtv關注賽事重播及精彩好球。