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PLG／裁判爭議不斷引批評 聯盟將每周公布考核結果

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

PLG近來裁判爭議不斷，包括高雄17直播鋼鐵人隊總教練鄭志龍、桃園璞園領航猿隊總教練卡米諾斯，近期都因為在賽後記者會上批評裁判遭到聯盟罰款，而今天PLG聯盟也宣布，有鑒於近日對於裁判的討論和關注增加，在經過與裁判會議後決議，未來將會每周公開裁判考核結果，也將調整裁判報告內容。

PLG今天發出聲明表示，有鑒於近日對於裁判的討論和關注增加，聯盟在經過與裁判會議後決議，將做出以下調整：

1. 公開每周裁判考核結果，並於官網上公布。

2. 將裁判報告的呈現形式從現行「最後兩分鐘比分在五分差以內的吹判」，調整為「全場賽事球隊所提出之判決申訴，裁判長及場控委員所記錄之情況及特殊判決之說明」。

PLG執行長陳建州說：「謝謝各界的指教與建議，聯盟都有聽到，裁判團隊一直都非常認真，但如何讓大家有感也是非常重要的，我們希望讓裁判團隊的努力能夠被大家看見，所以在季中做出這樣的調整。培養出一名好裁判所需要投注的資源與時間並不亞於一名球員，希望所有球迷也能夠給予裁判團隊多一點的支持與鼓勵。」

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