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PLG／林書豪人氣旺 挑戰客場連4場滿場

中央社／ 台北14日電
林書豪。 報系資料照
林書豪。 報系資料照

林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，不僅拉抬球隊人氣，客場票房也受惠，鋼鐵人本週起展開客場之旅，前3場門票已完售，對戰領航猿一役，門票已銷售8成，將拚連4場客場滿場。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人網羅林書豪助陣，12日首秀吸引滿場超過5000名球迷見證，林書豪表現不負眾望，繳出21分，13助攻的「雙10」成績，獲選為PLG單週MVP。

鋼鐵人接下來連4場比賽都將在客場出賽，18日作客台中洲際迷你蛋，與福爾摩沙台新夢想家交手，25日出戰新竹街口攻城獅，28日前進新莊體育館，與新北國王碰頭，將上演林書豪與弟弟林書緯「兄弟鬩牆」的戲碼。

鋼鐵人目前2月的3場客場賽事門票都已完售，其中與夢想家的比賽，門票更是在5分鐘銷售一空。

3月5日客場出戰桃園璞園領航猿，門票已熱銷8成，在林書豪人氣加持下，領航猿有機會挑戰本季主場首度滿場。

至於林書豪接下來客場出賽計畫，鋼鐵人總經理高景炎表示，先前就提過，林書豪對自身要求很高，只要有能力出賽，「全部都會打」，他強調「書豪其實不只是鋼鐵人的書豪，是所有PLG的書豪，我們一定會讓全PLG聯盟球迷都可以看到書豪的風采」。

鋼鐵人3月10日將回到主場作戰，對手將是台北富邦勇士，而林書豪與勇士隊「野獸」林志傑之間的「豪獸」對決，也備受期待，球團預計明天中午12時開賣3月的4場主場賽事門票，而林書豪的魅力，可望帶動票房續開紅盤。

林書豪 桃園璞園領航猿 PLG

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