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UBA／女一級6強賽18日燃戰火 文化力保不敗金身

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
文化大學在預賽拉出11連勝，包括擊敗衛冕軍世新。圖／大專體總提供
文化大學在預賽拉出11連勝，包括擊敗衛冕軍世新。圖／大專體總提供

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級複賽2月18至22日於台北體育館4樓登場，將決定前進台北小巨蛋決賽的最終4席，與賽6強雖與上屆相同，但經歷預賽最後階段對戰名次洗牌，將再碰頭勢必一番激戰。

坐擁UBA公開一級最多冠的文化大學女籃，睽違4季再度開出預賽11戰全勝，場均得分、命中率、防守籃板皆居首位，強勢瞄準隊史第20冠。近兩屆與金盃擦身的台灣師大團隊戰力整齊，助攻最多、失誤最低外，外線破三成也是利器，重返后座同樣是本屆當仁不讓課題。

力拚隊史新猷4連霸的世新大學雖主場失守，但大量啟用新兵，競爭力依然十足，而學姊群領軍的北市大學，矢志搶進錯失兩屆的決賽舞台，佛光大學預賽末役背水一戰，擊敗同為人人皆兵但傷了主力的台灣科大，兩隊搭上6強末班車，本階段依然備受考驗。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，複賽賽程即將開始，除了要激勵所有晉級的隊伍和選手們相信自己「絕對可以」，在賽場上持續突破及全力發揮，為邁進最終4強的更高榮譽共同努力，同時也號召所有球迷們進場應援或鎖定轉播，為喜愛的隊伍及球員們加油打氣，感受全台最熱血沸騰的學生籃球賽事魅力。

中華電信也邀請球迷從2月18日至3月26日透過「AR動滋動x Uniigym」 App參與UBA 主題的14堂體感互動健身課程，跟著球員進行豐富多元的訓練，「身體力行」為支持的複賽球隊累積卡路里，不論是現場攤位或是在家體驗，都有機會獲得Apple Watch及UBA限定周邊商品。

「UBA人氣球員票選」將於2月22日起跑，3月2日前上momo購物網投票支持喜愛的球員衝上人氣王、后，或最終爭奪新人王、后的機會（新人獎項採網路票選30%、攻守表現30%、媒體票選40%綜合評選），參與投票還能抽總價值17萬元的豐富好禮與決賽門票。

UBA

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