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PLG／林書豪首秀繳雙十 來台打一場就獲單週MVP
台裔球星林書豪加盟高雄17直播鋼鐵人，12日首秀拿下21分，而個人單場13助攻追平聯盟紀錄，獲選台灣職籃P.LEAGUE+單週MVP，也是鋼鐵人本季首名獲此殊榮的球員。
林書豪在球迷引頸期盼下，12日在主場高雄市鳳山體育館首度披上鋼鐵人7號戰袍出賽，率隊以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家，收下本季第3勝，終止4連敗。
林書豪首秀先發上陣，吸引滿場超過5000名球迷進場，出賽逾41分鐘，繳出21分、13助攻的「雙10」成績，其中單場助攻數，更一舉追平台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）紀錄。
PLG聯盟今天公布第15週單週MVP，在球迷票選的部分，林書豪獲得66.9%壓倒性的得票率，成為鋼鐵人本季首名獲選單週最有價值球員（MVP）的球員。
鋼鐵人接下來將展開客場之旅，18日將作客台中洲際迷你蛋，對手同樣是夢想家，鋼鐵人在林書豪帶領下，將力拚2連勝。
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